Neu bei Games-Mag – Monatliche Gewinnspiele auf unseren Twitch Kanal

Der Sommer geht in die heiße Phase und auch wieder sind heiß wie Frittenfett und freuen uns über weiteren Zuspruch auf unseren Twitch Kanal (www.twitch.tv/gamesmagger). Um das gebührend zu feiern haben wir uns was neues ausgedacht und bedanken uns bei euch für eure Treue ab sofort mit monatlichen Gewinnspielen. Dank unserer vielen Partner dürfen euch dabei mit vielen tollen Preisen beglücken. Das erste Mal geht es am 28. August los.

Und so funktioniert das Ganze:

Am letzten Freitag jeden Monats startet um 21 Uhr ein Giveaway mit verschiedenen Preisen. Welche Preise das genau sind, erfahrt ihr am letzten Freitag jeden Monats auf https://games-mag.de. Um mitmachen zu können müsst ihr Coins sammeln, diese erhaltet ihr indem ihr uns auf https://twitch.tv/gamesmagger zuschaut. Alle 20 Minuten erhaltet ihr 1 Coin fürs zuschauen und sogar 2 Coins wenn ihr im Chat aktiv seid. Für die meisten Giveaways werden die Tickets 60 Coins kosten – das hängt aber von den zu gewinnenden Preisen ab – zudem könnt ihr maximal 3 Tickets kaufen.

Um am Giveaway mitmachen zu können, müsst ihr am Tag der Verlosung anwesend sein. Kurz vor der Auslosung wird der Bot sich im Chat melden und euch mitteilen, dass das Giveaway gestartet wurde, ab diesem Zeitpunkt könnt ihr mit „!join X“ (X steht für die Anzahl der Tickets) Tickets erwerben. Sofern es sich nicht um ein besonderes Giveaway handelt, werden die Gewinner um 21 Uhr ausgelost, jeder Gewinner kann sich seinen Preis aussuchen und wird dann aus dem Lostopf entfernt. Das Giveaway ist beendet wenn alle Preise vergeben wurden oder wenn es keine Teilnehmer mehr gibt.

Wenn ihr gewonnen habt:

Wenn ihr einen Key gewonnen habt, flüstert Gamesmagger auf Twitch an und teilt euren Gewinn mit, wir werden euch dann innerhalb von 24 Stunden den Key zukommen lassen. Wenn ihr einen Sachpreis gewonnen habt, flüstert Gamesmagger auf Twitch an und gebt euren Gewinn und eure Adresse an, an der das Paket verschickt werden kann, die Pakete werden so schnell wie möglich verschickt.

Achtet darauf mit dem selben Account zu schreiben, mit dem ihr auch gewonnen habt, da wir natürlich die Namen der Flüsternachrichten mit den Namen der Gewinnerliste abgleichen. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, könnt ihr diese gern im Stream los werden, nach Möglichkeit beantworten wir euch alle Fragen. Sollten bestimmte Fragen häufiger erscheinen, werden wir den Beitrag hier noch um ein FAQ erweitern, also nur keine falsche Scheu, immer her mit euren Fragen.