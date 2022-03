Im August 2021 berichteten wir euch, dass es mit Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars ein Crossover der beiden japanischen Spielereihen geben wird. Nun kündigte Idea Factory International am Donnerstag an, wann das Spiel auf dem PC erscheinen wird. Das genannte Datum ist der 11. Mai 2022. Hierbei gilt zu beachten, dass das Spiel lediglich auf Steam veröffentlicht wird, eine andere Plattform auf dem PC steht noch nicht fest. Zusätzlich darf nicht vergessen werden, dass am 22. April auch eine Version des Spiels auf der Nintendo Switch erscheint. Für die PlayStation 4 ist Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars bereits seit dem 29. Oktober erhältlich.

Der folgende Trailer zeigt Gameplay auf der Nintendo Switch:

Über Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars:

Als der Kampf um die Kontrolle zwischen den Daimyos der Nationen zunahm, stiegen die Spannungen zwischen den beiden großen Nationen, von denen jede eine der wichtigsten Kampfsportschulen beherbergte.

Der Compa-Stil, der die Ninja-Kunst basierend auf der Befehlstechnik beherrscht.

Der Honeypa-Stil, der die Ninja-Kunst beherrscht, die in der Action-Technik verwurzelt ist.

Die beiden Lager befanden sich in einem skrupellosen Wettbewerb um die Hegemonie, aber während sie weiterkämpften, griff eine mysteriöse Armee mechanischer Ninjas an.

Die mechanische Ninja-Armee überrannte die kleineren Nationen augenblicklich, und der Anführer der Steeme-Legion, Yoh Gamer, machte der Welt eine Ankündigung:

Der Super-NINJA-Krieg um die stärkste Schule der Welt steht vor der Tür!