Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Release-Termin bekannt & Collector’s Edition vorgestellt

Publisher Bandai Namco hat nun endlich den finalen Releasetermin des Prügelspiels Naruto to Boruto: Shinobi Striker bekannt gegeben. Demnach erscheint das Spiel zum Anime-Hit schon am 31. August für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam).

Passend dazu kündigte das japanische Unternehmen eine Collectors Edition an, die auf den Namen Uzumaki Edition hört. Diese beinhaltet neben dem Hauptspiel einen Season Pass sowie eine Naruto- und Boruto-Figur. Der Pass umfasst das Zubehör „Great Sages of the Mount Myouboku“ sowie satte neun DLC-Pakete.

Auch Frühentschlossene können sich über ein besonderes Schmankerl freuen: „Vorbesteller schalten das ‚Naruto 7. Hokage‘-Kostüm sowie einen Early Access auf Pain frei: dieser Meister wird ihren Avatar trainieren“.