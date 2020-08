Narratives Adventure Lost At Sea für Next Gen und PC angekündigt

Headup kündigt Lost At Sea für Konsolen der nächsten Generation und PC an. Das Spiel wird entwickelt von Studio Fizbin, den von Kritikern gefeierten Schöpfern der beliebten The Inner World-Spiele und dem Studio hinter Minute Of Islands, das beim Indie Game Fest 2020 ehrenvolle Erwähnung fand.

Mit ihrem bevorstehenden narrativen Abenteuer Lost At Sea schlagen die Entwickler eine ganz neue Richtung ein: Ego-Person-Gameplay, freie Erkundung und zum ersten Mal in ihren Spielen, unmittelbar drohende Gefahr.

Lost At Sea ist ein Spiel über das Leben. Es geht um die Reise, die wir alle unternehmen, und um das Monster, dem wir alle gegenüberstehen. Die Spieler erforschen eine wunderschöne Insel und stellen sich ihrer Angst, um sich Momenten bewusst zu werden, die uns alle verbinden und die das Leben für jeden von uns lebenswert machen. Woran wirst du dich erinnern, wenn du spielst? Wie willst du dein Leben leben?