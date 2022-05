Sony kauft Bungie, Microsoft kauf Activision Blizzard und viele mehr. Es scheint als nehmen die Käufe unter den Studios kein Ende. Gerade als wir dachten, die Welle an Käufen nimmt langsam ab, gibt die Embracer Group bekannt, einige der größten Studios und IPs von Square Enix übernommen zu haben. Mit einem Preis von 300000 Millionen Euro kauft die Gruppe hinter THQ Nordic die Studios Crystal Dynamics, Eidos-Montréal and Square Enix Montréal. Weiterhin schließt der Deal IPs wie Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain und viele andere mit ein. Damit erscheint nicht nur das bereits angekündigte Tomb Raider in Unreal Engine 5 bei der Embracer Group, auch ein neues Deus Ex Spiel soll unter dem Publisher in Entwicklung sein. Wie es mit zukünftigen Marvel Titeln aussieht, ist noch nicht klar. Da hier aber deutlich wird, dass Square Enix wieder verstärkt auf japanische Studios setzen will, ist davon auszugehen, dass auch die Marvel Lizenzen, wenn möglich zur Embracer Group übergehen.

Today we have entered into agreement to welcome over 1000 new colleagues through the acquisition of @CrystalDynamics, @EidosMontreal, and @SquareEnixMtl with a fantastic catalog of IPs such as Tomb Raider and Deux Ex, to be part of our ecosystem.https://t.co/NqELDQKTGe

— Embracer Group (@embracergroup) May 2, 2022