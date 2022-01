Nacon MG-X Pro – Die Xbox ist jetzt überall mit dabei und wir haben es ausprobiert

Nacon hat uns mit einem neuen coolen Gadget ausgestattet und sorgt dafür das wir unsere Xbox Games quasi überall spielen können. Mit dem MG-X Pro gibt es einen speziellen Controller für Android Smartphones, der extra für Mobile Gaming und Xbox Game Pass Ultimate entwickelt worden ist. Er sieht dabei nicht nur aus wie ein Xbox Controller sondern fühlt sich auch so an. Und so könnt ihr an jedem Ort mit Cloud Gaming eure Xbox oder Mobile Games zocken. Dank seiner universellen Kompatibilität funktioniert er mit allen Android-Smartphones, die Android 6 oder neuere Systeme nutzen sowie Bildschirmen bis 6,7 Zoll. Verbunden wird der Controller ganz einfach über Bluetooth 4.2. Und noch besser: Der MG-X Pro bietet euch satte 20 Stunden Akkulaufzeit und sorgt damit für unbeschwerten Spielspaß in der Bahn oder auf Reisen.

In unserem Test haben wir sofort beim Auspacken des Controllers die Ähnlichkeit mit dem originalen Xbox Controller feststellen können. Natürlich ist er nicht so bauchig und schwer, aber die Ergonomie ist gleich. Das spiegelt sich ebenfalls bei den asymmetrischen Joy-Sticks, Bumper, Trigger und Aktionsknöpfe wieder. Ein Xbox Zocker weiß sofort was er in den Händen hält. Nacon hat auch hier wieder ein Designed for Xbox Serie Controller herausgebracht der schon vor dem Start zu überzeugen weiss. Unser Smartphone (Huawei P30) ist ruck zuck eingelegt und schnell befestigt. Die schon erwähnte anpassbare Breite macht es kinderleicht und lässt euch nach wenigen Sekunden den Controller nutzen. Auch die Stabilität ist gelungen, es gibt bei längeren Spielsessions keine Wackler oder ähnliche Probleme.

Nun liegt es aber natürlich auch an eurer Internetverbindung ob ihr ein cooles Spielerlebnis mit Cloud Gaming bekommt. Bei uns hat es super geklappt und es gab keine Aussetzer. Unterwegs ist das Ganze mit dem mobilen Netz nutzbar und hat auch bei uns (Anbieter Blau.de) keinerlei Probleme gemacht. So könnt ihr also Forza Horizon 5 bequem auf dem Sofa spielen, während euer Partner Netflix schaut. Übrigens funktioniert der MG-X Pro auch perfekt mit Google Stadia, was wir auch direkt ausprobiert haben. Hier ist auch keinerlei Konfiguration nötig. Nach dem Starten der Stadia App wird der Controller sofort erkannt und er kann genutzt werden. So spielt ihr dann auch Games wie FIFA 22 oder Rise of the Tomb Raider in Bus oder Bahn und habt keine Langeweile mehr. Nacon überzeugt mit dem Controller auf ganzer Linie und sorgt dafür das sich der XBox Game Pass Ultimate noch viel mehr lohnt. Spielt eure Lieblingsgames einfach unterwegs und später dann bequem zu Hause weiter. Der MG X-Pro Controller ist für 99,90 € auf der offiziellen Website von Nacon erhältlich.

Auch nach längeren Spielen sorgt der MG-X Pro durch seine strukturierte Oberfläche für einen stabilen Halt und einer extrem hohen Griffigkeit. Man hat immer das Gefühl den Original Xbox Controller in den Händen zu halten. Und so schnell wie ihr das Smartphone eingelegt habt, so schnell ist es auch wieder draußen. Ein kleiner Handgriff sorgt für schnellen Start und Stop. Nacon hat eine überzeugende Hardware konzipiert und bringt die Xbox und andere Games genau dahin wo ihr gerade seid. Mit einer schnellen Internetverbindung zuhause oder unterwegs ist Cloud Gaming einfach nur cool und macht richtig Bock. Wenn ihr gerade unbedingt ein Level schaffen wollt oder den einen Erfolg unbedingt erreichen wollt – dann ist der MG-X Pro euer treuer Begleiter dafür. Und wenn der Controller mal keine Puste mehr hat, wird er mit dem beigelegten Ladekabel wieder aufgeladen und ist damit beim nächsten Mal wieder einsatzbereit. In dieser Zeit könnt ihr dann ganz normal zuhause an eurer Xbox Konsole weiterspielen.

Fazit:

Der MG-X Pro Controller von Nacon überzeugt uns auf ganzer Linie und ist ein cooler Controller für euer Android Smartphone. Dank seiner flexiblen Breite können dabei Smartphones bis zu 6,7 Zoll genutzt werden. Die Stabilität des Smartphones ist ebenfalls perfekt und sorgt für einen festen Halt. Noch nie war unterwegs Xbox zocken so einfach. Und das Beste: Auch Google Stadia und andere mobile Games lassen sich problemlos mit dem Controller spielen. Es kann sofort losgehen und ihr denkt ihr habt einen Controller von zu Hause in der Hand. Ob das Spielerlebnis am Ende auch wirklich Spaß macht hängt natürlich auch immer von eurer Internetverbindung ab – aber das erklärt sich von selbst. Cloud Gaming mit einem schlechten Netzwerk macht natürlich keinen Spaß. Auch die 20 Stunden Akkulaufzeit sorgen für stundenlangen Spielspaß.