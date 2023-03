Ihr seid iPhone Besitzer und wollt unterwegs eure Xbox Spiele via Game Pass zocken? Dann solltet ihr euch unbedingt den NACON MG-X Controller anschauen – denn er verbindet einfach beides. Mobiles Gaming egal wo ihr gerade seid. Keine umständliche Bedienung sondern alle Funktionen eines Controllers in kompakter Form. Wir haben den MG-X getestet und sagen euch ob sich der Kauf lohnt.

Ihr habt eine Xbox und nutzt natürlich auch den Xbox Game Pass, doch leider ist die Konsole nicht immer mit euch unterwegs sondern weilt zuhause im Regal. Mit dem MG-X Controller von Nacon spielt das nun endlich keine Rolle mehr. Denn nun könnt ihr eure Xbox Game Pass Spiele via Cloud-Streaming auch im Bus, in der Bahn oder während einer langen Fahrt in den Urlaub (natürlich auf dem Beifahrersitz) spielen. Dafür befestigt ihr euer iPhone (kompatibel ab iPhone 6) einfach in der verstellbaren Halterung und dem Spielspaß steht nix im Wege. Der MG-X ist handlich, kompakt und bringt direkt ein Controller Gefühl mit. Das Befestigen geht ohne Probleme und dann müsst ihr euch nur noch mobil beim Xbox Game Pass anmelden. Alles fühlt sich nun an wie zuhause auf der Couch. Nacon bringt das Xbox Controller Gefühl hervorragend rüber und man hat echt das Gefühl einen normalen Controller zu nutzen. Man könnte es auch eine Xbox to Go nennen. Coole Xbox Games könnt ihr übrigens auch günstig bei unserem Partner Instant-Gaming finden.

Satte 20 Stunden Akkulaufzeit bringt der Controller mit und sorgt somit für einen ausgiebigen langen Spielspaß. Aufgeladen wird der Akku mit einem USB-C Anschluss (Ladekabel im Lieferumfang enthalten). Eine LED-Leuchte informiert euch übersichtlich über den Akkustand. Passend dazu solltet ihr euch im App-Store die kostenlose MG-X Nacon App herunterladen. Natürlich könnt ihr auch Apple Spiele mit dem Controller spielen. Die Verbindung zwischen Controller und iPhone funktioniert über Bluetooth 5.0 und klappt innerhalb von Sekunden. Da die Halterung verstellbar ist gibt es keinerlei Rutschen oder andere störende Dinge. Während unseres Reviews hatten wir jederzeit festen Halt und konnten bequem während der langen Busfahrt zocken. Das ergonomische Design ist für alle Handgrößen geeignet und bringt eine texturierte Oberfläche für optimalen Komfort mit. Auch die Schultertasten sind gut erreichbar und haben einen tollen Grip.

Leider könnt ihr keine eigenen Profile erstellen, aber das ist wirklich das kleinste Problem. Auch auf beleuchtete Tasten müsst ihr leider verzichten. Dennoch ist der Controller absolut gelungen und bringt eine asymmetrische Stick-Position mit. Ihr solltet aber ein wenig vorsichtig sein wenn ihr euer iPhone nach der Gaming-Session wieder rausnehmen wollt. Da könnt ihr euch auch mal schnell die Finger klemmen. Trotzdem sind das keine wirklichen schwerwiegenden Kritikpunkte und der MG-X Controller von Nacon ist euer treuer Begleiter auf all euren Wegen. Eine Xbox Game Pass Mitgliedschaft solltet ihr natürlich besitzen, denn sie ist im Lieferumfang natürlich nicht enthalten. Im Handel ist der Controller aktuell für 119,99 Euro zu haben. Ihr solltet aber auch immer die Angebote von Nacon im Auge behalten – da könnt ihr den Controller auch schon für knapp 100 Euro abstauben.

Was ebenfalls wichtig zu erwähnen ist : Ihr solltet natürlich unterwegs eine gute Internetverbindung haben um problemlos spielen zu können. Am besten wäre natürlich eine LTE bzw. 5G Verbindung. Zuhause auf der Couch könnt ihr natürlich auch euer WLAN nutzen. Während eure Liebsten Fernsehen schauen könnt ihr ganz bequem eure Lieblingsgames zocken. Der Streit um den Fernseher ist also Geschichte. Der MG-X Controller von Nacon macht Laune, sieht gut aus und liegt perfekt in der Hand. Also wir haben einen neuen Freund gefunden und legen nicht mehr so schnell aus der Hand.