NACON kündigt heute den Launch von zwei offiziell lizenzierten RIG-Produkten für PlayStation 5 an. Ab sofort sind das RIG M100 HS, ein Mikrofon für Streaming, Gaming und Podcasting sowie die RIG 200HS In-Ear-Gaming-Kopfhörer im Handel erhältlich.

„Durch die Erweiterung unserer RIG-Produktfamilie für PlayStation 5 bieten wir eine noch größere Auswahl an optimalen Streaming- und Gaming-Lösungen“, erklärt Gregory Morquin, Global Business Director bei NACON. „Neben einem neuen Mikrofon, optimiert für das Streaming, haben wir auch an diejenigen gedacht, die beim Spielen diskretere Kopfhörer wünschen. Diese neuen Produkte bieten das Beste an Komfort und Leistung.“

RIG M100 HS: Ein Mikrofon für komfortables Streaming

Das RIG M100 HS wurde für PlayStation 5-User entwickelt, die ins Streaming einsteigen möchten. Es bietet eine präzise Stimmübertragung mit einem satten, dynamischen und unverzerrten Klang und kann für mehr Komfort per Plug-and-Play über einen USB-Anschluss sofort zum Aufnehmen und Streamen genutzt werden. Das Mikrofon verfügt über einen integrierten Analog-Digital-Wandler mit einer Auflösung von 16bits/48kHz, der eine Vielzahl von Anschlüssen bietet.

Das RIG M100 HS ist in Schwarz erhältlich und wird mit einem stabilen, verstellbaren Stativ geliefert, um sich perfekt in das jeweilige Streaming-Setup einzufügen. Ein Schutzschaum hilft, Umgebungsgeräusche abzuschirmen und eine Stummschalttaste mit LED-Leuchte zeigt an, ob das Mikrofon aktiv oder stummgeschaltet ist – für maximale Kontrolle bei der Aufnahme und Produktion von Inhalten.

Technische Daten:

Offiziell lizenziertes PS5- und PS4-Mikrofon, kompatibel mit PC/Mac*

Nierencharakteristik und integrierter ADC mit einer Auflösung von 16bits/48kHz

Plug-and-Play-Audioaufnahme

Verstellbares Stativ

Extralanges USB-Kabel (Länge ca. 3 m)

Inklusive Schaumstoff-Windschutz zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen

USB-A zu USB-B-Anschluss

Leicht zugängliche Stummschalttaste mit LED-Anzeige

*PC-Kompatibilität wurde weder von Sony Interactive Entertainment getestet noch wird sie unterstützt.

RIG 200HS: Eine kompakte Alternative zu Gaming-Headsets

Die offiziell lizenzierten RIG 200HS Gaming Kopfhörer sind eine unauffällige und leichte Alternative zu herkömmlichen Gaming-Headsets bei vollem Sound. Die integrierten 9-mm-Treiber sorgen für klare Höhen und tiefe Bässe.

Die In-Ear-Kopfhörer sind mit einem abnehmbaren Mikrofon ausgestattet, dass eine hohe Klangqualität für Voice-Chat bei Online-Multiplayer-Sessions bietet.

Im Lieferumfang des kompakten RIG 200HS-Kopfhörers sind zudem drei verschiedene Ohrstöpselgrößen enthalten, die sich jeder Ohrenform perfekt anpassen. Für zusätzliche Stabilität und Tragekomfort können die mitgelieferten Silikon-Flügelaufsätze verwendet werden.

Technische Daten:

Offiziell lizenzierte PS5- und PS4-Kopfhörer, kompatibel mit PC/Mac und anderen Geräten mit 3,5-mm-Buchse

Drei Ohrstöpselgrößen

Flügelaufsätze aus Silikon

Abnehmbarer Mikrofonarm

Inline-Lautstärkeregler und Stummschaltung

Das RIG M100 HS-Mikrofon und die RIG 200HS-Gaming-Kopfhörer sind jetzt im Handel erhältlich.