Tiny Tina’s Wonderlands erschien am 25. März 2022 und zeigte, dass die Borderlands-Reihe auch außerhalb der Hauptspiele funktionieren kann. Wie geht es nun aber nach dem Ableger weiter? Gemeinsam mit unserem Gast Louis tauchen wir in die spannende Welt der Borderlands Spiele ab und reden nicht nur über die bereits veröffentlichten Teile des Franchise, sondern auch über mögliche neue Ableger und was diese beinhalten könnten. Auch unternehmen wir Ausflüge in Spin-Offs wie Tales from the Borderlands. Was es sonst noch zu hören gibt, findet ihr jetzt aber am besten selbst heraus!

Hier könnt ihr euch das Gespräch in voller Länge auf YouTube ansehen:

Weiterhin ist das Gespräch auch auf Spotify verfügbar: