MY HERO ONES JUSTICE 2: Spielmodi und neue Charaktere angekündigt

BANDAI NAMCO Entertainment kündigt Spielmodi und neue Charaktere für MY HERO ONE’S JUSTICE 2 an. Das Spiel erscheint am 13. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

MY HERO ONE’S JUSTICE 2 wird die folgenden Spiel-Modi beinhalten:

Der Story-Modus bleibt dem Anime treu und ist aus Sichtweise des Helden und Schurken spielbar. Mit spektakulären Kämpfen und atemberaubenden Filmelementen erleben SpielerInnen den Kampf um Gerechtigkeit. Missions-Modus: Dieser Modus erlaubt SpielerInnen, ihre eigenen Helden-Büros zu organisieren. Das erfolgreiche Bestehen von Missionen wird mit Geld entlohnt, mit dem das Team erweitert und Lieblingscharaktere ausgewählt werden können.

Arcade-Modus: Jeder Charakter wird in vorgegebene Kämpfe ziehen, die exklusive Dialoge freischalten.

Außerdem werden sich vier neue Charaktere dem Team anschließen: