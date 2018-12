Mutant Year Zero: Road to Eden erschienen

Heute wurde das Indie-Taktik-RPG Mutant Year Zero: Road to Eden vom Entwickler The Bearded Ladies auf dem PC, der PS4 und der Xbox One offiziell veröffentlicht.

Das Spiel scheint aktuell bei den Spielern sehr gut anzukommen (Um 19.35 Uhr 90% Empfehlenswerte Reviews auf Steam) und ist für den ein oder anderen Spieler sicherlich einen Blick wert, besonders für Fans von Rundenbasierten RPGs.

Das Spiel basiert auf einem Pen and Paper Regelwerk und spielt in einer düsteren Zukunftsvision, in der die Menschheit, wie wir sie kennen, komplett ausgestorben oder stark mutiert ist.

Dabei setzt das Spiel einerseits auf allerlei skurrile Charaktere (Einer der Protagonisten ist so zum Beispiel eine humanoide Ente), aber auch auf einen Misch aus Echtzeit und rundenbasiertem Kampfsystem. So dürfen Spieler sich in Echtzeit taktisch an ihre Gegner heranschleichen, um sie dann mittels des an XCOM erinnernden Kampfsystems lautlos auszuschalten.

Der Preis liegt, je nach Plattform, bei um die 35 Euro.