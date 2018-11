Mutant Year Zero – Exklusive Demo für Vorbesteller und neuer Trailer

Bereits am 4.12.2018 veröffentlichen das Studio The Bearded Ladies und Funcom das Rundenstrategiespiel Mutant Year Zero.

Spieler, die sich die ca. 55 Euro teure Deluxe Edition bereits über die offizielle Website für den PC vorbestellt haben, erhalten nun den Zugang zu einer exklusiven Demo. Ebenfalls enthalten, neben mehreren digitalen Goodies, ist ein Vorabzugang, der es den Käufern erlaubt, das vollwertige Spiel bereits 3 Tage vor Release, also am 1.12.2018, zu spielen.

Mutant Year Zero soll bei Erscheinen ebenfalls seinen Weg in den Xbox Gamepass finden.

Des weiteren wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der viel weiteres Gameplay enthält:

Mutant Year Zero wird ein von Xcom inspiriertes Rundenstrategiespiel, dass auf einer eher unbekannten Pen and Paper Vorlage basiert. Das Spiel ist aber bei weitem keine Kopie, sondern bedient sich diverser eigener Elemente. Auffällig sind hier natürlich allen voran die Welt mit ihren Hybriden aus Tieren und Menschen, aber auch das Schleichsystem in Echtzeit außerhalb der Kämpfe.

Das Spiel soll für den PC, die Xbox One und die Playstation 4 erscheinen.