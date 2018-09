Mr. Bet – Diese Slot-Machines erwarten euch

Des öfteren bringen wir euch ja die Welt der Online Casinos näher. Heute stellen wir euch ein ganz bestimmtes Online Casino vor: Mr. Bet, ein Online Casino aus Österreich. Dabei erklären wir euch warum wir gerade dieses gewählt haben und gehen auf die Auswahl der Slot-Machines ein.

!WICHTIG! Wir wollen euch nicht die Vorteile vom Glücksspiel zeigen, sondern euch lediglich einen Überblick verschaffen. Habt immer im Hinterkopf, dass Glücksspiel süchtig machen kann. Mehr dazu in „Warum uns Online-Glücksspiel so stark anziehen kann„. Spielt immer gewissenhaft.

Wir werden uns im folgenden Beitrag die Slot-Machines auf Mr. Bet ansehen. Wenn ihr mehr über die generelle Geschichte von Slot-Machines erfahren wollt, dann lest euch doch einfach meinen Artikel „Alles was ihr schon immer über eine Slot-Machine wissen wolltet“ durch.

Was spricht für Mr. Bet?

Mr. Bet weist erst einmal das auf, was seriöse Online-Casinos aufweisen sollten. Allen voran gibt es einen mehrsprachigen Online-Live-Support – und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Sollte dieser mal, warum auch immer, nicht funktionieren gibt es noch eine Support Email Adresse. Sollte das Internet dann mal komplett ausfallen gibt es immer noch eine international erreichbare Festnetznummer. Kurz: Irgendwie werdet ihr immer einen Ansprechpartner finden.

Des weiteren geht die Seite gut mit euren wichtigen Daten um, sie verfügt nämlich über eine 128-Bit-SSL-Schutztechnologie. Außerdem besitzt die Website auch eine offizielle Lizenz, was heutzutage leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Noch dazu sieht man am linken Rand durchgehend alle Beträge die gewonnen werden (und in welchem Spiel sie gewonnen werden) in Echtzeit.

Naja aber seien wir mal ehrlich: Was Spieler wirklich reizt sind die guten Angebote. Mr. Bet mischt auch bei den besten Online Casino Boni weit oben mit. Zum Besipiel gibt es 5% Cashback, ein Treueprogramm und natürlich einen Willkommensbonus.

Welche Slot-Machines kann ich spielen?

Auch wenn das Spielprinzip immer weitestgehend gleich bleibt, so wollen auch Gambler hin und wieder mal etwas Abwechslung – selbst wenn es nur die Thematisierung ist. Die Liste der Slot Spiele ist dabei unglaublich lang und natürlich kommen auch immer wieder neue hinzu. Ich werde mal drei Stück aufzählen, die durch ihre besondere Thematisierung schnell ins Auge fallen:

Paranormal Activity : Gut, wir müssen zugeben, dass die Thematisierung hier am Namen schon gut erkennbar ist. Natürlich handelt es sich hierbei um eine Slot-Machine in einer Horror Thematisierung… mal etwas anderes.

: Gut, wir müssen zugeben, dass die Thematisierung hier am Namen schon gut erkennbar ist. Natürlich handelt es sich hierbei um eine Slot-Machine in einer Horror Thematisierung… mal etwas anderes. Rocket Men : Nein, Rocket Men hat absolut nichts mit Astronauten zu tun. Es handelt sich hierbei um eine Slot-Machine, die den Konflikt zwischen Trump und Kim Jong Un auf die Schippe nimmt – makaber, aber auch irgendwie witzig.

: Nein, Rocket Men hat absolut nichts mit Astronauten zu tun. Es handelt sich hierbei um eine Slot-Machine, die den Konflikt zwischen Trump und Kim Jong Un auf die Schippe nimmt – makaber, aber auch irgendwie witzig. Dwarfs Gone Wild: Da ich selbst nicht so in der Materie drin bin, kann ich nicht sagen inwiefern Cartoon-Zwerge etwas neues, oder innovatives, sind. Dennoch fand ich die Aufmachung auf den ersten Blick besonders und Von daher ist es hier mit aufgeführt.

Diese drei und noch viele viele weitere (Wirklich, es sind verdammt viele) Slot-Machines könnt ihr auf Mr. Bet entdecken – aber wie immer gilt hier: Spielt mit Bedacht und wenn ihr das nicht könnt, am besten überhaupt nicht. Im Endeffekt setzt ihr euch euer Limit.