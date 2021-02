MotoGP 21 – Die virtuelle Saison beginnt im April

Milestone und Dorna Sports S.L. bestätigen die Veröffentlichung von MotoGP 21, dem nächsten Kapitel der beliebten Zweirad-Rennsimulation, das die Erfolgsgeschichte des Franchise weiterschreibt. MotoGP 21 erscheint am 22. April für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, Steam und im Epic Store.

MotoGP 21 ist bereit, die nächste Konsolengeneration zu erobern. Mit der offiziellen 2021er-Saison wird der richtige Gang eingelegt, um den Gashahn so richtig aufzudrehen!

Ein neuer strategischer Manager-Karrieremodus, die schlaue und fortschrittliche neurale KI und Real-Life-Gameplay-Neuerungen, verbessern die Simulations-Erfahrung sowie das Einfühlvermögen der Spieler für ihr Bike. In diesem Jahr fühlt sich die MotoGP realer an als je zuvor!

Ein echtes MotoGP-Erlebnis

Die überarbeitete Manager-Karriere erlaubt es Spielern, dank neuer Features, auf und neben der Strecke, noch tiefer in den Sport einzutauchen. Es gilt, das bestmögliche Team zusammenzustellen und die optimalen Einstellungen für die Bikes zu finden. Die Geschwindigkeit am Rennwochenende hängt maßgeblich von der Vorbereitung ab.

Der persönliche Manager ist eine Schlüsselfigur. Er hilft den Fahrern auf der Suche nach neuen, prestigeträchtigen Verträgen der besten Teams. An seiner Seite steht der Chef-Ingenieur. Er kümmert sich um die Forschungspunkte, die wöchentlich oder in den freien Trainings erspielt werden. Zu guter Letzt nimmt der Datenanalyst eine wichtige Funktion ein. Er findet die perfekte Balance in jeder Entwicklung und sorgt somit für die maximale Effektivität und Dynamik der Mitarbeiter. Diese Elemente stehen bereit, um die beste Karriere-Erfahrung zu bieten, die es jemals in einem MotoGP-Spiel gab. Der Weg über ein Junior-Team steht ebenfalls jedem angehenden Champion zur Verfügung.

Der Pfad über ein Nachwuchsteam wird härter, gleichzeitig aber auch persönlicher. Die richtigen Leute anzuheuern, ist der Schlüssel zum Erfolg. Beginnend mit dem Team-Manager, der Ausschau nach neuen Sponsoren und Fahrern hält, bis hin zum Technischen Direktor, der die R&D-Abteilung des Junior-Teams leitet. Spieler dürfen selbstverständlich nicht vergessen, einen Fahrer einzustellen, der die Voraussetzung mitbringt, das Team nach ganz vorne zu bringen.

In beiden Szenarien ist das Bike der eigentliche Protagonist in MotoGP 21. Mithilfe der zahlreichen Einstellungen bewegt sich der diesjährige Titel ein Stück weiter auf die Realität zu. Die Mitarbeiter können sich um verschiedene Bereiche der Motorrad-Entwicklung kümmern. R&D-Punkte können zur Verbesserung des Motors, der Aerodynamik, dem Rahmen und der elektronischen Features eingesetzt werden, beispielsweise der Traktionskontrolle, den Bremsen, der Anti-Wheelie-Funktion und dem Power-Mapping. Natürlich können Spieler ihrem Bike auch die gewünschte Optik verpassen. Daher ist auch in diesem Jahr der Editor wieder integriert. Er ist in fünf Kategorien eingeteilt: Helm, Lackierung, Anzug, Sticker und Rennnummer.

Die Zukunft der Zweirad-Rennspiele ist da

Milestone verspricht ein noch realistischeres Rennerlebnis denn je. Der Manager-Modus ist nur eine der vielen Verbesserungen der diesjährigen Version. Das Gameplay bietet ebenfalls einige neue ikonische Features! Die Entwickler erschaffen eine elektrisierende, strategische und adrenalingeladene Renn-Simulation, wie sie so noch nie zuvor gesehen wurde.

Respawn war gestern: Nach einem Sturz wird das Motorrad nicht automatisch wieder auf die Strecke teleportiert. Ab sofort muss der Fahrer selbst wieder aufstehen, schnellstmöglich zum Bike sprinten und wieder aufsteigen. Spieler sollten sich in Acht nehmen, wie sie die Kurven nehmen!

Nach einem Sturz wird das Motorrad nicht automatisch wieder auf die Strecke teleportiert. Ab sofort muss der Fahrer selbst wieder aufstehen, schnellstmöglich zum Bike sprinten und wieder aufsteigen. Spieler sollten sich in Acht nehmen, wie sie die Kurven nehmen! Bremstemperatur: Beim Fahren dreht sich nicht alles nur um pure Geschwindigkeit, sondern auch um die richtige Strategie. Damit die Situation stets unter Kontrolle bleibt, erfordert es einen genauen Blick auf die Temperatur der Bremsen zu werfen. Sind sie zu heiß oder zu kühl, beeinflusst dies ihre Effektivität.

Long-Lap-Strafe: Das Videospiel setzt ebenfalls diese Feature fortan um. Dies bedeutet, dass die verhängten Strafen noch spezifischer auf das jeweilige Vergehen abgestimmt werden.

Überarbeitete Motorrad-Federung: Der Realismusgrad wurde abermals erhöht! Dieses Feature wird alle Simulationsliebhaber erfreuen.

2021 ist das Jahr der neuen Konsolengeneration und MotoGP 21 ist ebenfalls bereit, so manche technische Neuerung einzuführen. Spieler, die den Titel auf der PlayStation 5 und Xbox Series X genießen, profitieren von der dynamischen Auflösung mit bis zu 4K und 60FPS. Die allgemeine Bildqualität wurde verbessert und erzeugt gemeinsam mit der neuen Beleuchtung eine einzigartige Welt, die die Sensationen der echten Rennen auf die digitale Bühne überträgt. Die Ladezeiten sind verkürzt und für diejenigen, die ohne die Action des Wettbewerbs nicht leben können, sind Online-Rennen ab sofort mit bis zu 22 Fahrern möglich. So aufregend wie ein Wheelie auf der Ziellinie, sind die unglaublichen Features des PS5-DualSense-Controllers. Das haptische Feedback und die adaptiven Knöpfen garantieren pure Immersion!

Das finale Puzzlestück zu einem grandiosen Auftritt, ist das nächste Level von ANNA, Milestones revolutionärer KI, die auf maschinellem Lernen beruht. Sie ist mit zusätzlichen Verbesserungen wieder im Startfeld und wird schneller, klüger und noch scharfsinniger als je zuvor an den Rennen teilnehmen, um so die Offline-Erfahrung an echte Rennen anzugleichen.

Das ist nur der Anfang! MotoGP 21 wird über die Monate hinweg größer und größer. Neuer Content steht in den Patches bereit. Die Veröffentlichung wird nur der Startschuss zum Rennen sein!

MotoGP 21 wird am 22. April 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch PC, Steam und im Epic-Game-Store veröffentlicht.