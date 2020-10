Mortal Kombat 11 – Rain Trailer

Nether Realm Studios zeigt den ersten Gameplay Trailer für den nächsten DLC Kämpfer. Der Lila Ninja, Rain, kehrt zurück zu Mortal Kombat 11.



Rain erscheint am 07. November zusammen mit der Ultimate Version von Mortal Kombat 11. Rain gehört zum Kombat Pack 2, dieses ist in der Ultimate Version enthalten. Neben Rain, bekommt man noch Mileena und Rambo in dem DLC Pack.

Mortal Kombat 11 ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch. Die Ultimate Edition erschein am 17. November für Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, PC und Stadia.