Mortal Kombat 11 – Neuer Story Trailer bestätigt drei weitere Kämpfer

Nether Realm Studios zeigt einen neuen Story Trailer in Sonys „State of Play“ Stream.

Ähnlich wie beim letzten Story Trailer sehen wir hier wieder eine Menge bekannter Gesichter der Mortal Kombat Serie. Im Trailer werden viele Cutszenses gezeigt, jedoch sehen wir auch Gameplay von drei, bis jetzt noch nicht bestätigten, Kämpfern. Die klassischen Charaktere: Lui Kang, Kung Lao und Jax sind wieder mit dabei. Der Name des Trailers: Old Skool vs New Skool ist sehr passend da, sich die Story in Mortal Kombat 11 um Zeitreise dreht.

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April 2019 für Xbox One, Playstation 4, Pc und Switch