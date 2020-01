Mortal Kombat 11 – Joker Trailer

Nether Realm Studios zeigt den Gameplay Trailer für den nächsten DLC Kämpfer. Der verrückte Clown, ist der neuste Gast, der sich mit den Mortal Kombat Charakteren prügelt.

Als der Joker zum ersten Mal gezeigt wurde, sah sein Gesicht noch etwas anderes aus. Nether Realm hat die Kritik an Jokers aussehen sehr ernst genommen und im neuesten Trailer sieht man wie viel besser der Kämpfer aussieht. Auf der anderen Seite haben viele Mortal Kombat Spieler angst gehabt, dass der Joker sich genau so spielt wie in den Injustice spielen. Auch hier zeigt Nether Realm das sie sich Gedanken gemacht haben. Was man im Trailer sehen kann ist, dass die Mortal Kombat Version vom Joker, komplett andere Moves hat als die Injustice Version. Neben den neuen Gast Kämpfer kommen noch neue Kostüme für Baraka, Kitana, Noob Saibot und Geras, welche aus dem Batman Universum kommen.

Das Kombat Pack enthält: Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel, Joker und Spawn.

Der Joker erscheint am 28. Januar für alle die das Kombat Pack besitzen. Etwa eine Woche später wird dieser dann Einzelt erhältlich sein.

Mortal Kombat 11 ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch.