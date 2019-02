Mortal Kombat 11 – Jade kehrt zurück!

Nether Realm bringt Jade zurück von den Toten für Mortal Kombat 11.

Jade starb in der Story von Mortal Kombat 9, für Ihre Rückkehr hat sich der Entwickler was Neues ausgedacht. Lebendig war Jade eine Meister Assassine, bekannt für Ihr ikonisches grünes Outfitt. In Mortal Kombat 11 wird sie wiederbelebt und ist jetzt ein untoter Revenant (Rückkehrer). Der neue Look von Jade passt sehr gut in Mortal Kombat rein. Natürlich benutzt sie einen Bo Stab und einen Razorrang um Ihre Gegner zu besiegen.

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April für Xbox One, Playstation 4, PC und Switch