Monster Hunter World Iceborn – ersten Waffen Trailer

Capcom zeigt die ersten Waffen Trailer für Hammer, Schwert & Schild, Großschwert, Langschwert, Doppelklingen und Jagdhorn.

Neben den Neuerungen für alle Waffen in der Erweiterung, bekommt Monster Hunter World Iceborn eine neue Fähigkeit für die Schleuder. Mit Hilfe der Kralle kann man sich an Monster heranziehen und somit starke Angriffe ausführen. Jede Waffe hat hierbei eine einzigartige Animation. Des weiteren sehen wir in den Trailern neue Rüstungs-Sets, die wir mit der Erweiterung freischalten können.

Kralle:

Langschwert:

Großschwert:

Hammer:

Jagdhorn:

Doppelklingen:

Schwert & Schild:

Monster Hunter World ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4 und PC. Die Erweiterung Iceborn erscheint am 6. September für Xbox One und Playstation 4. Für den PC erscheint es im Winter 2019.