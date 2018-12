Monster Hunter World: Große Ankündigung am Montag

Fans von Monster Hunter World aufgepasst! Capcom hat für morgen, also Montag, den 10. Dezember 2018 einen großen Entwickler-Update-Livestream angekündigt. Schaltet um 15 Uhr wahlweise auf Youtube oder auf Twitch ein, um nichts davon zu verpassen.

Anlass ist wahrscheinlich der Gewinn des Preises für das beste Rollenspiel des Jahres auf den diesjährigen Game Awards. Das ist dann natürlich eine feine Sache, so etwas an die Spieler zurückzugeben. Oder aber man bereitet schonmal die Festlichkeiten für den ersten Geburtstag von Monster Hunter World vor, der Ende Januar ansteht. Genaueres werden wir wohl erst morgen erfahren. Fans spekulieren allerdings, ob es vielleicht der heiß erwartete G-Rank wird, der höchste Schwierigkeitsgrad aus früheren Monster Hunter-Titeln, oder eine Crossplay-Funktion mit der neu erschienenen PC-Version des Spiels. Also lasst euch überraschen und schaltet morgen ein!