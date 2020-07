Monopoly Live: Klassiker im Online Casino neu interpretiert

Alles auf Los! Von der Badstraße über den Obernplatz bis zur Schlossallee. Wer kennt es nicht, das beliebte Monopoly, bei dem es darum geht, Häuser zu errichten, sich mit den Mieteinnahmen die Taschen voll zu machen und die Gegner aus dem Spiel zu drängen? Freunde des Spiels haben nun zum Beispiel im Platin Casino die Möglichkeit, Monopoly Live um echtes Geld zu spielen. Langanhaltender Spielspaß ist garantiert.

Wie wird Monopoly Live gespielt?

Zunächst einmal handelt es sich bei Monopoly Live um eine Live Show mit einer Mischung aus einem Glücksradspiel und einer Bonusrunde, in der das Monopoly Spiel gestartet wird. Die Show wird präsentiert von verschiedenen Moderatoren. Ihnen sitzt ein älterer Herr mit Frack und Hut bei. Spieler können zu jedem Zeitpunkt in das Spiel einsteigen. Auf dem Glücksrad befinden sich sechsmal Zahlen von 1 bis 10. Die Zahlenreihen werden jeweils von einem Bonusfeld getrennt.

Jede Zahl ist ein Gewinnmultiplikator, zudem der Einsatz bei einem Gewinn vervielfältigt wird, wenn auf die Zahl gesetzt wurde und das Glücksrad in einer Runde auf dem Zahlenfeld stehen bleibt. Die Einsätze je Spielrunde beginnen bei einigen Cent, können aber auch auf bis zu tausend Euro hochgetrieben werden.

Monopoly im Central Park

Mit etwas Glück bleibt der Zeiger vom Glücksrad auf einem der fünf Bonusfelder stehen. Dann startet das eigentliche Monopoly Spiel. Jedes der Bonusfelder enthält eine bestimmte Anzahl von Spielrunden für Monopoly. Der ältere Mann mit Hut und Stock steht nun auf in tritt in eine 3D-Welt mit vielen Wolkenkratzern à la New York ein. Im Mittelpunkt, also quasi im Central Park befindet sich auf dem Boden das beliebte Brettspiel, wo sich der ältere Mann zum Start auf das Feld „Los“ begibt. Anschließend fliegt über dem Monopoly Spiel ein Luftschiff in dem ein Würfelspiel stattfindet.

Jede Menge Gewinnmultiplikatoren

Die Augen auf dem Würfelspiel entscheiden darüber, wie viele Felder der alte Mann auf dem Brett vorrücken soll. Die Felder mit den Straßen, Bahnhöfen und dem Elektrizitäts- und Wasserwerk besitzen alle einen Gewinnmultiplikator. Dieser wird umso höher, wie die Straßen im Originalspiel auch Richtung Schlossallee immer teurer werden. Die Badstraße hat einen Gewinnmultiplikator von 4 und die Schlossallee von 150. Der jeweilige Einsatz für das Bonusspiel wird mit dem für die Straßen erreichten Multiplikator vervielfacht, was für außerordentlich hohe Gewinne sorgen kann und daher für extra Spannung sorgt.

Das Würfelspiel wird so oft wiederholt wie die Anzahl der Runden auf dem Bonusfeld des Glücksrads es vorsehen. Im Spiel gilt, wie bei der Originalvorlage auch, möglichst nicht auf das Feld „Gehe ins Gefängnis“ oder „Gehe zurück auf Los“ zu kommen.

Was ist zu tun, um Monopoly Live Spielen zu können?

Zunächst einmal muss sich der Spieler im Online Casino anmelden und anschließend etwas Geld einzahlen. Hierfür stehen mehrere Zahlungsmethoden zur Verfügung. In der Regel wird bei der ersten Einzahlung ein Willkommensbonus geboten. Dabei handelt es sich meist um ein Bonusgeld, mit dem das Startguthaben vermehrt wird, oft auch ergänzt durch ein paar Freispiele. Anschließend muss der Spieler das Live Casino Menü ansteuern. Hier finden sich neben Live Roulette- Black Jack und Pokerspielen auch das Live Monopoly Spiel. Sobald das Spiel geladen ist, können die Einsätze gemacht werden. Wer sich einen Bonus holt, muss beachten, dass vor der Auszahlung des Bonus und der damit erzielten Gewinne zuvor die Bonusbedingungen erfüllt werden. Diese sehen einen bestimmten Umsatz des Bonusbetrages im Casino vor.