Die PlayStation Plus-Spiele für April wurden enthüllt. Die monatlichen Spiele Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure und Tails of Iron stehen PlayStation Plus-Mitgliedern von Dienstag, 4. April, bis Montag, 1. Mai, zur Verfügung. Schauen wir uns die einzelnen Spiele der Reihe nach genauer an. Meet Your Maker |...