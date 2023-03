Zwei große Gerätefamilien von Teufel sorgen für starken Sound unterwegs: BOOMSTER und ROCKSTER. Speziell für den toughen Outdoor-Einsatz sind die Geräte der ROCKSTER Crew. R OCKST ER GO und ROCKSTER CROSS sind besonders robust gebaut und natürlich regensicher. Sie gehen überall mit hin und scheuen weder den Wolkenbruch noch die anschließende Schlammschlacht auf dem Festival-Gelände. Auch die MOTIV GO lässt sich gerne überall hin mitnehmen.

Wer auf der Suche nach klangstarken Allroundern ist, wird in der BOOMSTER Familie fündig. Der namensgebende Teufel Klassiker BOOMSTER bringt mit seinem echten Subwoofer mächtig Bass ins Spiel. Auch wenn man es ihm nicht ansieht, ist auch er vor Regen gut geschützt. Zudem spielt er mit analogem und digitalem Radioempfang auch ohne Bluetooth-Zuspieler jederzeit auf. Der kleine Bruder BOOMSTER GO ist super robust, in fünf Farben erhältlich und lässt sich dank Go-Pro-kompatiblen Gewinde auf der Rückseite problemlos überall befestigen – zum Beispiel am Fahrradlenker.

Dezent und immer dabei: In-Ear-Kopfhörer

Komplett kabellose In-Ear-Kopfhörer wiegen wenige Gramm, verschwinden fast im Ohr und bieten trotz ihrer Mini-Ausmaße erstaunliche Klangerlebnisse. Neben Allroundern wie dem brandneuen AIRY TWS oder dem REAL BLUE TWS 2 mit Geräuschunterdrückung bietet Teufel mit dem AIRY SPORTS TWS auch ein speziell auf die Bedürfnisse von Sportler:innen abgestimmtes Modell an.

Für den Fall, dass ein Ohrstöpsel mal verloren geht, gibt’s alle In-Ears von Teufel ebenso wie die dazugehörigen Ladecases einzeln nachzukaufen.

Lautsprecher auf den Ohren – Bügelkopfhörer

So praktisch In-Ears auch sind, mag nicht jede:r den Knopf im Ohr oder bevorzugt den luftigeren Klang, den vor allem Over-Ear-Kopfhörer bieten. Bei diesen Modellen wird das Ohr komplett umschlossen, üppige Polster wie beim REAL BLUE und REAL BLUE NC mit Geräuschunterdrückung sorgen für luxuriösen Tragekomfort. Eine frische und besonders chique Alternative ist der in sechs Farben erhältliche On-Ear-Kopfhörer SUPREME ON . Er sitzt auf dem Ohr und kommt daher mit kleineren Ohrmuscheln aus, was ihn ein gutes Stück kompakter macht.

Apropos kompakt: Dank Falt- und Drehmechanismus lassen sich sowohl REAL BLUE, REAL BLUE NC und SUPREME ON platzsparend verstauen.