Minecraft als LEGO-Film

Minecraft ist eine riesige Sandbox, die täglich neue und interessante Kreationen hervorbringt. Diese Kreationen müssen aber nicht immer in Minecraft selbst entstehen. Viele nutzen die Minecraft Ästhetik für Modelle oder für ihren eigenen Kurzfilm. Der Reddit-User CarAleatorio hat einen LEGO-Film erstellt, der typische Situationen in der Minecraft Welt darstellt. Das besondere: Auch wenn es wie ein Stop-Motion Film wirkt, so ist der Kurzfilm komplett in Blender erstellt. Weiterhin nutzt der Ersteller die originalen Minecraftsounds, um eine dichtere Atmosphäre zu erschaffen.

Mit 55.1k Upvotes kann der Reddit–User behaupten, dass auch die Community beeindruckt von seinem Video ist. Videos dieser Art zeigen, was die Community eines Spiels kreieren kann und wie Kreativ die Personen mit dem Quellmaterial umgehen können. Wir hoffen auch in Zukunft solche Kreationen in Augenschein nehmen zu können. Wie findet ihr das Video? Wir würden uns über einen Kommentar freuen!

