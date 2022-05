Kennt ihr noch Clippy? Die kleine Klammer hat euch vor einigen Jahren in Microsoft Office immer mit hilfreichen Antworten gesorgt. Als Schattenseite hat die Klammer mit Augen oft aber auch die Nerven von unzähligen Usern geraubt. Jedoch wurde Clippy dadurch zum Meme und ist heutzutage an vielen Orten wie Reddit zu Hause – jetzt auch noch in Halo Infinite! Der Twitter-User James Shields brachte den Ort, wo man Clippy finden kann, in die Öffentlichkeit und zeigt zudem, dass das Maskottchen an mehr als einem Ort auffindbar ist. So ist Clippy zum einen ein „Nameplate“ und zum anderen ein Anhänger, welchen ihr an eurer Waffe befestigen könnt.

Wie man diese Items freischaltet, scheint noch nicht klar zu sein. Es steht aber fest, dass Clippy euch wohl keine nützlichen Tipps liefern wird. Das Besondere: hierbei handelt es sich nicht um den ersten Auftritt des Maskottchens in der Halo Reihe. Auch in Halo 5: Guardians gab es ein Clippy Emblem. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wo der Charakter als Nächstes auftreten wird.

Quelle: The Verge