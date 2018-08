Metro Exodus – Hands-on-Tour angekündigt, Start auf der gamescom

Deep Silver und 4A Games haben eine Hands-on-Tour für das kommende Metro Exodus angekündigt. Im Rahmen diverser Events sollen Spieler so die Möglichkeit bekommen, selber Hand ans neues Action-Abenteuer zu legen.

Starten wird die Tour auf der gamescom, wo man den neusten Ableger der Metro-Reihe bei Deep Silver & Friends in Halle 9 sowie am Xbox-Stand in Halle 8 anspielen kanm. Im Anschluss folgt am 31. August die PAX West in Seattle, im September die Comic Con Stockholm (14. September), die Zurich Game Show (14. September) und die EGX in Birmingham (20. September).

Zum Abschluss stehen dann noch Besuche zur Igromir in Moskau (4. Oktober), zur Madrid Games Week (18. Oktober), zur Game City in Wien (19. Oktober) und zur Paris Games Week (26. Oktober) an.