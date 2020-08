Medal of Honor: Above and Beyond bei der gamescom Opening Night Live

Während der gamescom Opening Night Live am Donnerstag, den 27. August, gibt Respawn Entertainment den Fans einen ausführlicheren Einblick in Medal of Honor: Above and Beyond, das neue, immersive VR-Erlebnis des Studios, mit dem das Kult-Franchise Medal of Honor zu seinen Wurzeln zurückkehrt.

Die Show startet am 27. August um 20:00 Uhr unter dem folgenden Link.

Vince Zampella, Gründer und CEO von Respawn, und Peter Hirschmann, Game Director von Medal of Honor: Above and Beyond, werden zusammen mit Geoff Keighley auf der gamescom Opening Night Live den ganz neuen Trailer zeigen und den Fans mehr dazu erzählen, was sie im bald erscheinenden VR-exklusiven Titel, der im 2. Weltkrieg spielt, erwartet.