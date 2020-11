Mass Effect Legendary Edition bestätigt

Schon lange wünschen sich Fans der Mass Effect Reihe ein Remaster der originalen Trilogie. Nach einigen Gerüchten wurde es nun endlich bestätigt: Die Mass Effect Legendary Edition kommt. Bestätigt wurde dies von Casey Hudson auf dem offiziellen Blog von Bioware.

In dem Artikel zur Mass Effect Legendary Edition heißt es:

„For many months now, our team at BioWare has been hard at work updating the textures, shaders, models, effects, and technical features of three enormous games. Our goal was not to remake or reimagine the original games, but to modernize the experience so that fans and new players can experience the original work in its best possible form. It’s been amazing to see the adventures of Commander Shepard take on new life in super-sharp resolution, faster framerates, and beautiful visual enhancements. As game developers, we always hope that our games will transcend their original platforms. Having the opportunity to remaster the trilogy means that the fruits of a decade of our work will live on, and will be experienced better and clearer than ever before.“

Übersetzung:

„Seit vielen Monaten arbeitet unser Team bei Bioware hart daran, die Texturen, Shader, Modelle, Effekte und technischen Merkmale von drei riesigen Spielen zu aktualisieren. Unser Ziel war es nicht, die Originalspiele neu zu überarbeiten oder neu zu erfinden, sondern die Erfahrung zu modernisieren, damit Fans und neue Spieler das Originalwerk in seiner bestmöglichen Form erleben können. Es war erstaunlich zu sehen, wie die Abenteuer von Commander Shepard in superscharfer Auflösung, schnelleren Bildwiederholraten und wunderschönen visuellen Verbesserungen ein neues Leben erhielten. Als Spieleentwickler hoffen wir immer, dass unsere Spiele ihre ursprünglichen Plattformen übertreffen werden. Die Möglichkeit zu haben, die Trilogie neu zu gestalten, bedeutet, dass die Früchte eines Jahrzehnts unserer Arbeit weiterleben und besser und klarer als je zuvor erlebt werden können.“

Weiter heißt es, dass die Mass Effect Legendary Edition alle Basis-Inhalte und die DLC der von Mass Effect 1 – 3 beinhalten wird. Neben einer Verbesserung der Texturen, werden alle Spiele für 4k Ultra HD optimiert. Die Collection wird im Frühling 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen.

Mass Effect Legendary Edition Teaser Trailer