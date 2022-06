Egal ob Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War oder auch demnächst Uncharted, Sony hat bewiesen, dass sie ein Interesse haben, die eigenen Spiele auf den PC zu bringen. Auf der neuen State of Play wurde nun der nächste PC-Titel ins Rennen geschickt. Marvel’s Spider-Man: Remastered kommt demnach noch dieses Jahr am 12. August auf die PCs dieser Welt und wird damit einem noch größerem Publikum zugänglich gemacht! Wie bereits die anderen Spiele zuvor erscheint das Abenteuer neben dem Epic Games Store auch auf Steam. Weiterhin bestätigte Insomniac in einem Blog-Post, dass auch der Nachfolger Marvel’s Spider-Man: Miles Morales auf dem PC zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird.

Um noch kurz zu Marvel’s Spider-Man: Remastered zurückzukommen: das Spiel enthält neben den Verbesserungen der PlayStation 5 Version auch alle DLC Inhalte. Auch ist in dieser Version bereits der neue Schauspieler von Peter Parker integriert. Hier könnt ihr euch den gesamten Trailer der State of Play anschauen: