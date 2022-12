Am 02.12.2022 erschien das neue Marvel Spiel Midnight Suns. Wir haben es für euch getestet. Die Grundstory ist schnell erzählt. Lilith, die Mutter der Dämonen ist erwacht und hat die Kontrolle über Hydra übernommen. Nach einem Angriff von Hydra und Lilith auf Dr. Strange Sanctum Sanctorum in New York der aber von Iron Man, Captain Marvel, Dr. Strange und Scarlet Witch gerade so zurückgeschlagen werden konnte.Danach besuchen Dr. Strange, Iron Man und Captain Marvel Caretaker sie in einer anderen Dimension um sie um Rat zu fragen. Scarlet Witch lassen sie zurück um die Schutzzauber des Sanctums zu verstärken. Gemeinsam mit Caretaker erweckt Dr. Strange Hunter, eine eigens für das Spiel entwickelte Figur, deren Geschlecht, Aussehen und Stimme der Spieler anpassen kann. Wir entschieden uns für eine weibliche Hunter. Gemeinsam mit Caretakers Midnight Suns Blade, Magik, Nico Minoru und dem Ghost Rider alias Robbie Reyes ist es nun Hunter Ziel Lilith aufzuhalten. Unterstützt werden sie von Iron Man, Captain Marvel und Dr. Strange.

In der ersten Handlungsmission wird Dr. Strange Sanctum Sanctorum von einem schleimigen Etwas umschlungen, was Wanda Maximoffs, alias Scarlet Witch, Schutzzauber durchdringt und Wanda im Sanctum einsperrt. Beim Versuch Wanda zu befreien, wird das Team von Venom angegriffen. Venom hat sich jedoch unter Liliths Einfluss nicht nur optisch verändert, sondern auch neue Fähigkeiten erhalten. Ist Venom besiegt erscheint in einer Sequenz Spider-Man und lockt Venom von unserer Spielerin und ihren Kameraden fort. In diversen Missionen und im Laufe der Handlung kann man nicht nur Spider-Man/ Peter Parker, sondern auch Charaktere wie Steve Rogers (Captain America), Bruce Banner/Hulk, James „Logan“ Howlett, besser bekannt als Wolverine und Scarlet Witch, als spielbare Charaktere freischalten. Zusätzlich wurden die Charaktere Deadpool, Venom, Storm und Morbius als DLC angekündigt.

Doch wie macht man überhaupt Missionen? Am Planungstisch von Caretaker stehen verschiedene davon zur Auswahl. Neben den Handlungsmissionen, die uns in der Story weiter bringen, gibt es verschiedene Nebenmissionen. In der Hauptmission ist es so das wir Hunter als Charakter dabei haben müssen, in den Nebenmissionen ist es dann der zur Mission gehörige Charakter und zwei Charaktere unserer Wahl, da das Team immer aus drei Charakteren bestehen muss. In den Nebenmission gibt es verschiedene Aufgaben: Hydra Soldaten verprügeln, einen Hydra Helikopter am starten hindern oder Hydra Artefakte abknöpfen. Als Belohnung winken uns Artefakte und Rohstoffe mit denen Dr. Strange forschen, Tony Stark (alias Iron Man) neue Karten oder Carol Danvers (Captain Marvel) Informationen sichern kann, mit denen wir einzelne Helden auf Heldenmissionen schicken können.

Einige denken sich jetzt bestimmt Karten? Ganz richtig, denn das Kampfsystem basiert auf einem Deck von 8 Karten pro Charakter, welche verschiedene Fähigkeiten und Angriffstaktiken besitzen und im Laufe des Spiels ausgetauscht und verbessert werden können. Mit Hilfe der Karten tritt man rundenbasiert im Stil von X-Com, Hydra und Liliths Schergen in den Hintern. Wenn man gerade keine Missionen macht, gibt es einiges auf dem Gelände der Abtei zu entdecken. Unterstützt werden wir dabei vom Geist von Agatha Harkness, welche bei einem Unfall im Zusammenhang mit Wandas Kräften ums Leben kam, weshalb Caretaker Scarlet Witch als Schülerin zu Dr. Strange ins Sanctum schickte. Agatha hilft uns im Laufe des Spiels, durch das Öffnen von Blood-Toren, Fähigkeiten von alten Göttern zu erwerben, mit denen wir das Abteigelände besser erkunden können.

Wenn wir nicht gerade durch das Abteigeländer streifen und Ressourcen oder Sammelgegenstände sammeln oder mit Hilfe unserer gesammelten Arkanen Schlüsseln Arkane Truhen öffnen, können wir dort mit den anderen Charakteren abhängen, um unter anderem das Freundschaftslevel zwischen uns und dem jeweiligen Charakter zu erhöhen. Wir können mit ihnen chillen, verschiedene Orte die wir vorher entdeckt haben besuchen oder mit ihnen Sparring im Hof machen. Zusätzlich gibt es geheime Clubtreffen oder Treffen mit Peter und Robbie in der Werkstatt. Es kann auch passieren, dass uns der eine oder andere Charakter um Rat bittet. Hier gibt es, neben Karten und Ressourcen auch helle und dunkle Dialogoptionen, welche, neben den im Kampf gespielten Karten, die Entwicklung von Hunter beeinflussen. Zusätzlich kann man auf verschiedene Weise Gloss und Credits bekommen. Beides sind Ingame Währungen. Während Credits dazu dienen das Sparring und diverser Gegenstände und Verbesserungen zu bezahlen, dienen Gloss dazu kosmetische Dinge und Einrichtungsgegenstände für Hunters Zimmer zu kaufen.