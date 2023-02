Leiji Matsumoto, ein berühmter Manga-Schöpfer, Illustrator und Designer, ist am 13. Februar 2023 an akutem Herzversagen gestorben. Er wurde 85 Jahre alt. Matsumotos Familie hielt eine private Trauerfeier ab, und seine Frau Miyako Maki war die Haupttrauernde. Die Welt hat einen großen Künstler und Innovator verloren, dessen Werke Generationen von Künstlern auf der ganzen Welt inspiriert haben.

Matsumoto wurde 1938 in Kurume City in der Präfektur Fukuoka, Japan, geboren. Seine Karriere als Manga-Zeichner begann er 1953, noch während seiner Schulzeit, mit Michibachi no Bōken (Honeybee’s Adventure). Nach seinem Schulabschluss zog er nach Tokio und erlangte in den 1950er Jahren Popularität als shōjo-Manga-Zeichner, der unter einem Pseudonym arbeitete. Sein berühmtestes Pseudonym, Leiji Matsumoto, nahm er 1965 an.

Zu Matsumotos bemerkenswerten Werken gehören Space Pirate Captain Harlock, Galaxy Express 999 und Queen Emeraldas. Diese Werke dienten als Inspiration für mehrere Anime- oder Live-Action-Adaptionen, und er steuerte auch Designs bei und schuf den dazugehörigen Manga für Space Battleship Yamato. Außerdem betreute er die animierten Musikvideos für das Album Discovery der französischen Elektronik-Popgruppe Daft Punk, und die Videos wurden zu dem Film INTERSTELLA 5555 zusammengestellt. Seine Entwürfe und Arbeiten haben mehrere Generationen von Künstlern weltweit beeinflusst.

Matsumotos mechanische Entwürfe reichten von schnittigen Kriegsschiffen, die von Dreadnoughts aus dem frühen 20. Jahrhundert inspiriert waren, bis hin zu fantastischen Raumschiffen, und auch seine Figuren reichten von cartoonartigen oder karikierten Designs bis hin zu geerdeten, realistischen Figuren.

In Anerkennung seiner Verdienste um die Kunst erhielt Matsumoto im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. Im Jahr 2001 wurde er mit der „Medaille am violetten Band“ ausgezeichnet, und 2010 erhielt er den „Orden des Heiligen Schatzes, Goldstrahlen mit Rosette“. Im Jahr 2012 erhielt er von der französischen Regierung den Orden „Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres“ (Ritter des Ordens der Künste und der Literatur).

Im November 2019 wurde Matsumoto in Turin, Italien, ins Krankenhaus eingeliefert, sein Zustand stabilisierte sich jedoch am nächsten Tag. Später wurde berichtet, dass er zum Zeitpunkt seines Zusammenbruchs vermutlich einen Schlaganfall erlitten hatte und sich in einem ernsten Zustand befand. Er wurde im Dezember 2019 aus dem Krankenhaus entlassen.

Leiji Matsumoto war eine geliebte und einflussreiche Figur in der Welt der Manga und Anime und sein Einfluss auf die Branche wird noch für Generationen spürbar sein. Sein Tod ist ein großer Verlust für die künstlerische Gemeinschaft, und er wird schmerzlich vermisst werden.

