Magic: The Gathering Arena startet in die Open Beta

Wizards of the Coast hat angekündigt, dass der digitale Ableger des Sammelkartenspiels Magic, Magic: The Gathering Arena, ab sofort kostenfrei in der Open Beta zur Verfügung steht. Alle Spieler in Nordamerika, Europa, Australien und Südamerika können das legendäre Sammelkartenspiel jetzt herunterladen und eine ganz neue Magic-Spiel-Erfahrung auf dem Windows PC erleben.

Magic: The Gathering Arena wurde durch das hauseigene Digital Games Studio von Wizards of the Coast entwickelt und überträgt die ausgeklügelte Strategie und Spielmechaniken des beliebten Kartenspiels auf schnelle und intensive Kopf-an-Kopf Auseinandersetzungen am PC. In Magic: The Gathering Arena können die Spieler direkt ins Spiel einsteigen und eines der sorgfältig vorab zusammengestellten Decks wählen, die sie im Tutorial erhalten oder ihr eigenes Deck aus der umfassenden Bibliothek an aktuellen Magic-Karten zusammenstellen. Der Download des Spiels ist kostenlos, Spieler können sich Belohnungen wie In-Game-Währung, Karten und Booster Packungen im Spiel verdienen. Durch das Abschließen von täglichen Quests können Spieler zudem fünf weitere vorgefertigte Decks erhalten.

Das sagt der Entwickler:

“Magic: The Gathering Arena ist die Zukunft von Magic im Digitalbereich,” so Jeffrey Steefel, Vice President Digital Development bei Wizards of the Coast. “Unsere leidenschaftlichen Magic Spieler haben während der geschlossenen Beta Phase wertvolles Feedback geliefert, wodurch wir das Spiel weiterentwickeln und verbessern konnten. Wir sind überwältigt, wieviel Unterstützung wir bislang erfahren haben und freuen uns nun darauf, Arena mit noch mehr Spielern online teilen zu können.”

Zum Start der Open Beta können sich Spieler auf folgende Extras freuen:

Gilden von Ravnica: Das neueste Kartenset von Magic: The Gathering wird am 27. September zum Start der Open Beta zur Verfügung stehen.

Besonderes In-Game Singleton Event: Alle Spieler der Open Beta bekommen vom 27. September bis zum 01. Oktober kostenlosen Zugang zu einem besonderen Singleton Constructed Event – es wird weder Gold noch Diamanten für die Teilnahme benötigt.

Sealed Format: Dieses spezielle Magic: The Gathering Format wird ebenfalls in Magic: The Gathering Arena verfügbar sein. Hierbei stellen die Spieler ein Deck mit 40 Karten aus sechs ungeöffneten Boostern zusammen.

Einlösbare Codes: Mit Verkaufsstart der Gilden von Ravnica Edition enthalten alle physischen Produkte des Kartenspiels im Handel Codes, die in Magic: The Gathering Arena eingelöst werden können.

