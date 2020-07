Freunde zeitloser Adventure-Klassiker, die einen Mac besitzen, sollten mal schnell einen Blick in den Mac App Store werfen. Der Entwickler Double Fine Productions bietet gerade ein paar kostenlose Spiele an. Darunter Day of the Tentacle, Broken Age, Full Throttle Remastered und Grim Fandango Remastered.

Und vielleicht bieten wir Euch bald ein weiteres Nostalgie-Review an…