A Grumpy Fox’s Lunistice, ein 3D-Plattformer mit geradlinigem, aber unterhaltsamem Gameplay, der von der PSX/SEGA Saturn-Ära beeinflusst wurde, wird am 10. November für PC und Nintendo Switch erhältlich sein. Der Preis für das Spiel beträgt 4,99 €. Eine spielbare Demo ist bereits auf Steam verfügbar und wird bald auch auf Nintendo Switch zu finden sein.

The Last of Us führte zu einer Verschiebung des Erscheinungstermins des Spiels im September. A Grumpy Fox, der Schöpfer des Spiels, hat den Veröffentlichungstermin verschoben, damit Lunistice verbessert werden kann, um dem Spiel eine Chance auf Erfolg zu geben. Dank der zusätzlichen zweimonatigen Produktionszeit wurden dem Spiel zwei Gastcharaktere hinzugefügt, die den Spielern zugute kommen werden. Durchlaufe die sieben Traumlandschaften, die auf Hanas Erinnerungen basieren, schalte zusätzliche Charaktere der Toree-Serie und Holomento frei und versuche, in jedem Level S-Ränge zu erreichen.