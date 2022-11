A Grumpy Fox hat vor kurzem Lunistice, einen 3D-Plattformer mit geradlinigem und unterhaltsamem Gameplay, der von der PSX/SEGA Saturn-Ära beeinflusst wurde, nach einer interessanten Entwicklungsphase auf PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Macht euch bereit, mit Hana in einem klassischen 3D-Plattformer mit tollem Soundtrack zu spielen. Der Entwickler A Grumpy Fox sah Lunistice zunächst als Herausforderung an, da er zu dieser Zeit eine kreative Blockade durchlebte. Der Plan war, ein einfaches Spiel in 30 Tagen zu entwerfen, aber der Entwicklungsprozess eskalierte schließlich völlig und dauerte mehr als ein Jahr. Ein Jahr, das nicht nur zur Lösung des Problems, sondern auch zu einer unglaublichen Erfahrung führte.

Lunistice ist derzeit auf dem PC über Steam und GOG sowie im Nintendo Switch eShop erhältlich. Auf Steam und GOG gibt es für kurze Zeit einen Einführungsrabatt.