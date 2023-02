Wir haben mal wieder zum Probieren bekommen und wurden mit dem neuen Eistee Love & Peace Tea des Münchner Getränkeherstellers Pop Beverage ausgestattet. Dabei durften wir die Varianten Pear und Garden Mint ausprobieren. Schon die cool gestalteten Dosen mit dem Love & Peace Logo fallen auf. Auch die farbigen Akzente sind gut abgestimmt. So erstrahlt Pear in einem sonnigen Gelb und Garden Mint in einem tiefem Grün. Also auch im Regal ein Hingucker und mit hohen Wiedererkennungswert. Die Dosen bestehen dabei aus recyceltem Aluminium – das unterstreicht die Liebe zur Umwelt und bringt auch eine Botschaft mit. Dafür sorgt auch das Friedensymbol auf den Dosen.

Die Sorte Pear vereint Birne und Eistee und verschmilzt so zu einem besonderen Geschmack, der angenehm spritzig und fruchtig schmeckt. Dabei ist der Geschmack nicht so süß und besonders gekühlt ein hervorragender Drink für die Sommerzeit. Bei der Sorte Garden Mint gibt es einen Schuss Minze zum Eistee, welches ebenfalls für ein besonderes Geschmackserlebnis sorgt. Ein wenig erinnert das Ganze an Minz-Kaugummi in flüssiger Form. Hört sich zunächst etwas komisch an solltet ihr aber unbedingt mal probiert haben. Der Eistee kommt ausschließlich mit natürlichen Süßungsmitteln daher und schmeckt dadurch weniger süß und spricht so jede Altersklasse an.

Wer Eistee mit Kohlensäure und einen besonderen Geschmack mag, der sollte die 330 ml Dosen von Love & Peace Tea unbedingt mal probieren. Weitere Informationen zu den Love & Peace Tea Dosen findet ihr unter www.pop-beverage.com