Lords of the Fallen erschien ursprünglich 2014, entwickelt vom deutsche Studio Deck13. Kurz darauf wurde bereits der zweite Teil angekündigt, welcher nicht vom eigentlichen Entwickler übernommen werden soll. Während sich also Deck13 aufmachte, die The Surge Reihe zu gestalten, ging das Projekt an den polnischen Entwickler CI Games. Einem Finanzbericht dieses Studios zufolge soll Lords of the Fallen 2 nun 2023 erscheinen und zusätzlich auf die Unreal Engine 5 wechseln. Dieser Wechsel ist zwar noch nicht bestätigt, im Finanzbericht heißt es aber, die wichtigsten Titel des Studios sollen auf die neue Engine von Epic umsteigen. Wir gehen also davon aus, dass hiermit auch Lords of the Fallen 2 gemeint ist.

Lords of the Fallen 2 soll für PlayStation 5, die Xbox Series Konsolen und den PC erscheinen. Die alte Konsolengeneration soll damit also nicht mehr bespielt werden. Weiterhin sollen die Werbeaktivitäten bereits im dritten Quartal 2022 starten. Ob wir dann erste Trailer und Werbematerialien zusehen bekommen, bleibt abzuwarten. Solange aber endlich mal Gameplay zu sehen wäre, könnten wir das Spiel auch genauer unter die Lupe nehmen.

Über den ersten Lords of the Fallen Titel:

Vor langer Zeit wurde das Reich der Menschen von Adyr beherrscht, einem schrecklichen und bösartigen Gott, der die Menschen versklavte. Doch mit der Zeit wuchs die Rebellion in den Herzen der Menschen. Angeführt von drei mächtigen Wesen – den Richtern – erhoben sich die Menschen, stürzten Adyr und seine monströse Rhogar-Armee und verbannten sie in eine ferne Dimension. Die Menschheit war endlich in der Lage, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und eine neue Ordnung zu bestimmen …

Jetzt, Jahrtausende später, in einem Land, in dem keine Sünden vergeben werden und Erlösung nicht existiert, droht Adyr aus seiner Gefangenschaft auszubrechen. Seine Rhogar-Legionen sind in das Reich der Menschen eingedrungen, um sich einen blutigen Weg für die Rückkehr ihres rachsüchtigen Meisters zu bahnen. In ihrer Verzweiflung rufen die Menschen einen ungewöhnlichen Retter – einen verurteilten Sünder, der von der Gesellschaft abgelehnt und aus dem Licht verstoßen wurde … einen Mann namens Harkyn. Gebrandmarkt mit den Tätowierungen seiner Unmoral, muss er zur Quelle der Dunkelheit reisen und sich den Fürsten der Gefallenen stellen.

Mach dich bereit, in ein düsteres Fantasy-Action-RPG einzutauchen, das inmitten einer finsteren Welt am Rande der Vernichtung spielt. Nutze mächtige Magie. Meistere ein komplexes und befriedigendes Nahkampfsystem. Suche Erlösung im Feuer des Kampfes … und stelle dich gegen einen Gott.

Erforsche eine riesige, düstere Fantasy-Welt

Von bröckelnden Turmspitzen bis hin zu uralten Grabstätten – tauche ein in eine Welt, die von der Massenvernichtung bedroht ist. Navigiere durch labyrinthische Pfade und entdecke versteckte Passagen auf der Suche nach großen Schätzen, aber sei gewarnt: Beute ist nicht alles, was den Neugierigen erwartet …

Bezwinge ein komplexes Kampfsystem

Jede Begegnung stellt eine einzigartige Herausforderung dar, und nur wer den tiefgründigen und belohnenden Souls-ähnlichen Kampf beherrscht, wird den Sieg erringen. Verstärke deinen Stahl mit verheerenden magischen Angriffen und verdiene mit jedem Mord Erfahrungspunkte, um deine bevorzugten Zaubersprüche und Attribute zu verbessern.

Konfrontiere die Fürsten der Rhogar-Armee

Jeder Rhogar stellt dich auf die Probe, aber die bei weitem größte Bedrohung in Adyrs Armee stellen seine mächtigen Generäle dar, die überragenden Fürsten der Gefallenen. Diese unheilvollen Bosskämpfe werden selbst die geschicktesten Krieger auf die Probe stellen – eine falsche Bewegung und das Schicksal der Welt könnte besiegelt sein.

Führe legendäre Waffen und epische Rüstungen

Passe deinen Kampfstil mit einer Vielzahl von Waffen und Rüstungen an. Es gibt drei Arten von Rüstungen: leichte für flinke Spieler, mittlere für Allrounder und schwere für diejenigen, die sich nicht scheuen, einen Schlag einzustecken. Was die Waffen angeht, so steht dir im Kampf gegen die Rhogar-Armee eine große Auswahl an Hämmern, Stäben, Äxten, Schwertern, Dolchen und Klauen zur Verfügung. Und dann gibt es noch die seltenen und mächtigen Gegenstände der Legende, die nur die eifrigsten Krieger finden werden …

Features:

Eine sagenhafte Reise durch die Welten der Menschen und Dämonen

Stell dich den mächtigen Fürsten, den Generälen der Rhogararmee

Erkunde eine umfangreiche, düstere Fantasy-Welt

Triff wohlüberlegte Entscheidungen, da sie dein Schicksal besiegeln könnten

Trage legendäre Waffen und Rüstungen aus einem enormen Arsenal

Wähle deine Klasse: Spiele als Krieger, Kleriker oder Schurke und passe jede Klasse individuell mit Fähigkeiten und Waffen an deinen Spielstil an

Trailer des ersten Lords of the Fallen Titel: