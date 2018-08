Lords of the Fallen 2 – Neues Team

Lords of the Fallen war 2014 definitiv einer der Titel der aus dem Nichts kam und trotzdem viele Leute begeistern konnte. Durch die große Begeisterung die dem Spiel entgegengebracht wurde, war ein Nachfolger eigentlich absehbar. Inzwischen warten wir seit bald vier Jahren auf den zweiten Teil. Heute erreichte uns dann eine Nachricht, die unsere Hoffnung leider nicht wieder entflammen wird.

Es steht leider ziemlich chaotisch um die Fortsetzung, denn die komplette Entwicklung wird wohl neu gestartet. Die Fortsetzung des Fantasy-RPG wird nun an ein komplett neues Team übergeben. Außerdem baut es auch auf einer brandneuen Engine auf, in dem Fall der Unreal Engine 4.

Wann wird Lords of the Fallen 2 erscheinen?

In einem Statement dazu erklärt man: „Es ist wirklich ein Reset, es ist ein Neuanfang. Es ist eine neue Engine – Unreal 4 – und ein neues Team „, sagte Defiant Gründer David Grijns, die nun die Entwicklung leiten. „Es ist ein Team, das keinen langen und illustren Hintergrund in der RPG-Entwicklung hat, aber wir sehen es als eine Stärke.“

Der Publisher CI Games will eine ausgereifte Erfahrung abliefern und setzt dabei auf ein relativ kleines Team. Ob Lords of the Fallen 2 auch noch für PS4 und Xbox One erscheint, mag man daher etwas bezweifeln. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues gibt.