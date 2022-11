Mit einzigartigen Lichteffekten begeistert lixl als außergewöhnliches Lichtobjekt. Hinter einem Textilgewebe formen sich aus einzelnen Lichtpunkten gekrümmte Lichtlinien mit einer faszinierenden Tiefenwirkung: Ein Punkt wird zur Linie, aus Pixel wird lixl. So entstehen immer neue Farben, Muster und Bewegungen, welche die Lichtstimmung im Raum nach Wunsch gestalten, ganz gleich ob zum Beispiel ruhig und gelassen mit warmen Farben und sanften Bewegungen oder aktivierend und animierend mit kräftigen Farben und schnellen Farbwechseln. Die Lichtstimmung folgt dabei den Wünschen des Anwenders und kann zum einen per App ausgewählt werden oder synchronisiert sich selbst mit Musik oder verknüpften PC-Spielen. So tanzen die Lichteffekte zur Musik im Raum und verschmelzen mit dieser zu einem Erlebnis für Auge und Ohr. In Verbindung mit PC-Spielen reagieren die Lichteffekte auf das Geschehen im Spiel und transportieren die Ereignisse in der Spielewelt in die Beleuchtung der Realität. So entsteht ein einzigartiges Erlebnis, das Spieler und Spielerinnen tief in die Spielewelt eintauchen läss und auch in jedem Zockerzimmer eine Augenweide is

Hergestellt in Deutschland

lixl wird in der eigenen Manufaktur in Deutschland gefertigt, wo ausgewählte Materialien zu einem hochwertigen Produkt gefügt werden. Bereits von Beginn an der Entwicklung wurde lixl so ausgelegt, dass Materialien wie Aluminium und Kunststoffe mit hohem Recycling-Anteil einsetzbar sind, die zudem werkzeuglos demontiert werden können. So blickt lixl einer langen Lebenszeit entgegen, da einzelne Komponenten bei Defekt problemlos ausgetauscht werden können und auch die spätere Wiederverwertung vereinfacht wird. Ersatzteile für lixl werden umfangreich verfügbar sein, so dass mit lixl für eine lange Freude an diesem außergewöhnlichen Lichterlebnis gesorgt ist.

Die Hardware von lixl ist ebenso wie die „Open Source“-basierte Software mit Schnittstellen für Erweiterungen versehen, so dass zukünftig neue Features ergänzt werden können. Dies ermöglicht beispielsweise die Integration von Sensoren damit Lichteffekte auf Ereignisse in der Umgebung reagieren oder auch die Anbindung verschiedener Geräte zur Steuerung. Bereits heute ist lixl dadurch mit einer Vielzahl von Standards kompatibel und kann in unterschiedliche Systeme für Smart-Home und Lichtsteuerung integriert werden. In die Entwicklung ist eine wachsenden Gemeinschaft eingebunden, die bereits heute wertvolle Impulse für das Produkt liefert und mit der zusammen zukünftige Funktionserweiterungen entstehen, die wichtige Voraussetzung für ein langes Produktleben sind.

Ideal für die Integration zuhause