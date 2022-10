Ihr habt The DioField Chronicle und TRIANGLE STRATEGY durch oder ihr seid einfach auf der Suche nach einem klassischen Strategie-Rollenspiel im Stile von Final Fantasy Tactics? Dann könnte Live by the Sword: Tactics genau das richtige für euch sein. Aber aufgepasst, denn das Spiel von Entwickler Labrador Studios und Publisher GRAVITY GAME ARISE kommt noch etwas simpel und mit wenigen Inhalten daher. Wenn das aber nicht stört und sich einfach mal wieder in rundenbasierte Schlachten stürzen möchte, der sollte sich diese Vorschau zum Spiel Live by the Sword: Tactics am besten ganz genau anschauen.

Bald klopft die Vollversion an die Tür!

Bald ist es so weit und Live by the Sword: Tactics rutscht von der Early Access Version direkt in die Vollversion. Richtig gehört: Noch ist das Spiel im Early Access und dadurch noch nicht in seiner finalen Fassung. Damit darf sich der Titel auch noch kein komplettes Spiel zu nennen. Als Releasedatum wird vom Entwickler und Publisher das dritte Quartal dieses Jahres angegeben. Witzigerweise wurde mit unserem Key auch das Datum 28. Oktober 2022 genannt, da dieses Datum jedoch noch in keinem offiziellen Post genannt wurde, würden wir diesen Release mit Vorsicht genießen.

Das Studio hinter dem Spiel hat sich für Early Access entschieden, da sie ein noch relativ kleines Studio sind und gerne das Feedback der Spieler:innen während der Entwicklung hören würden. Das scheint auch recht gut geklappt zu haben, schließlich sind die Stimmen auf der Steam Page bisher positiv, wenn auch noch rar gesät. Was dafür nicht rar gesät ist, sind die verschiedenen Spielmodi, welche das Spiel begleiten. Neben einem Storymodus, einem Taktikermodus und dem Roguelike-Modus unter dem Namen Abenteuermodus, gibt es bereits einen lokalen, wie auch online spielbaren Multiplayer im Spiel. Damit wurden alle versprochenen Inhalte der Entwickler implementiert und die vollständige Veröffentlichung kann endlich geschehen.

Derzeit kostet der Titel 20,99 € und diese Preisgestaltung wird auch nach dem Release beibehalten. Auch eine kostenlose Demo wird seitens der Entwickler angeboten, ihr müsst also nicht ohne jegliche Erfahrung in das Spiel eintauchen. Wollt ihr euch direkt mit den Entwicklern und dem zukünftigen Entwicklungsprozess austauschen, bieten diese euch freien Zugang zu ihrem Discord-Kanal. Bei Interesse zögert also nicht, euch der Community des Spiels anzuschließen. Nun stellt sich aber noch eine Frage, wie spielt sich Live by the Sword: Tactics?

Taktieren war noch nie so einfach!

Williams muss das erst kürzliche gefallene Königreich, gemeinsam mit seiner Truppe an Helden und Außenseiter, vor einem neuen Übel bewahren. Neben Piraten, warten auf unserem Weg Werwölfe und zahlreiche anderer Gefahren. Schaffen wir das Königreich schützten zu können oder sind wir sogar diejenigen, welche es zum Scheitern verurteilen? Bleiben wir doch direkt mal ehrlich: Die Geschichte ist nichts Besonderes und steckt voller Klischees. Klischees sind üblicherweise nichts Schlechtes, jedoch schafft es Live by the Sword: Tactics nicht, seine eigene Identität zu finden. In den drei Akten der Geschichte kommt selten Spannung auf und auch die Figuren wirken wie ein unbeschriebenes Blatt, welches jegliche Farbe abwehrt. Wir hätten uns einfach lebendiger Figuren und eine emotionalere Geschichte gewünscht.

Die Geschichte überzeugt nicht. Das ist aber nicht so schlimm, schließlich handelt es sich hierbei um ein taktisches Rollenspiel. Natürlich wäre eine faszinierende Geschichte toll gewesen, jedoch liegt das Herz des Titels deutlich in den Kämpfen. Vor jeder Runde könnt ihr 5 der spielbaren Charakteren eurem Kader hinzufügen. Nach dem ihre eure Wahl getroffen habt, dürft ihr zusätzlich die Skills der Figuren festlegen und euch Hals über Kopf in den Kampf stürzten. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab, ihr wartet also, bis ihr an der Reihe seid, bewegt eure Figur und greift gegnerische Truppen an. Beachtet jedoch Höhenunterschiede, wie auch Objekte in der Umgebung, welche eure Reichweite blockieren könnten. Man bekommt richtig das Gefühl, taktische Kämpfe auszufechten und nach jedem Schritt zu überlegen, welcher Zug wohl der nächste sein kann. Der Schwierigkeitsgrad bleibt indessen recht knackig und so kann es leicht passieren, dass sich eure Charaktere verabschieden oder der Gegner einen starken Schlag nach dem anderen auf euch prasseln lässt. In der Story kann es zusätzlich passieren, dass ihr mit wenigen Charakteren ganzen Armeen gegenübersteht und euren besten Weg aus der aussichtslosen Lage finden müsst. Ein tolles Kampfsystem, welches zwar gerne für die eigene Befriedigung ein Levelsystem hätte inkludieren können, nichtsdestotrotz ein Fest für Fans des Taktik-Rollenspiel Genre.

Abenteuer oder Taktik gefällig?

Die Grafik des Spiels ist recht simpel und verzaubert euch mit charmanten Pixelcharakteren und detailreichen Animationen während dem Kampf. Nur die ständige Laufanimationen aller Charaktere werden auf Dauer nervig und hätten gerne gegen Stillstand oder abwechslungsreicheren Animationen ersetzt werden dürfen. Der Sound wiederum ist recht knackig und überzeugt mit schnellen, spannenden Beats und passenden Hintergrundklängen. Nur schaffen die Animationen nicht ganz, mit dieser Musik mitzuhalten, da sie oftmals etwas träge wirken und gerne etwas schneller ablaufen könnten.

Die Geschichte von Live by the Sword: Tactics geht lediglich rund 4 Stunden und ist damit deutlich geringer als Genrekonkurrent. Dafür erwarten euch neben dem Storymodus zwei weitere Inhalte: Taktikermodus und Abenteuermodus. Im Taktikermodus müsst ihr euch zahlreichen Herausforderungen stellen, wie das Beschützen eines Charakters oder das schlichte Töten eines bestimmten Gegners. Der Modus ist damit eine nette kleine Abwechslung jedoch nicht mehr als das. Wer nach richtiger Unterhaltung sucht, der versucht sein Glück im Abenteuermodus. Dieser Modus gleicht einem Roguelike-Modus und so habt ihr die Möglichkeit nach jedem Kampf euer Geld für bestimmte Aktionen auszugeben. Ihr startet mit 3 Charakteren, wollt ihr also mit dem Geld einen neuen Charakter hinzukaufen oder doch lieber eure bestehenden Partymitglieder heilen. Ein fantastischer Modus, welcher auch definitiv zu den Hauptmodi des Spiels gehört, schließlich haben die Entwickler bereits angekündigt, diesen regelmäßig mit neuen Inhalten zu versehen. Selbstverständlich gibt es auch einen lokalen und online Multiplayer, welcher jedoch den üblichen und häufig erwähnten Kämpfen gleicht und damit für eine kleine Runde zwischendurch immer etwas taugt.









Fazit

Live by the Sword: Tactics ist ein toller Titel für Genrefans und bietet genug Inhalt, um über einen kleinen Zeitraum hinweg zu unterhalten. Wir wünschen uns jedoch unbedingt mehr Inhalte zum Storymodus und auch der Abenteuermodus kann gerne weiter ausgebaut werden. Da dies jedoch schon von den Entwicklern geplant ist, haben wir hier nichts groß zu meckern. Was jedoch vor dem Start des Spiels noch angepasst werden sollte, ist die Geschwindigkeit der Figuren, welche mit der Musik und den rundenbasierten Kämpfen nicht mithalten kann. Die Geschichte kann gerne noch etwas überarbeitet werden, auch wenn wir uns hier bewusst sind, dass die Anpassung unwahrscheinlich ist und damit eher nach dem Launch passieren könnte. Wenn ihr aber Taktik-Rollenspiele mögt, seid ihr bei Live by the Sword: Tactics an der richtigen Adresse!