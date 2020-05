Little Town Hero: Neuer Gameplay-Trailer

Nis America und Game Freak veröffentlichen neuen Gameplay-Trailer der einen Einblick in das Kampfsystem von Little Town Hero gewährt. Das Video zeigt den Helden Axe im Kampf und erklärt die verschiedenen Angriffsoptionen. Little Town Hero erscheint am 26. Juni für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Über das Spiel:

In einem abgelegenen Dorf am Rande der Welt träumt ein Junge namens Axe davon, die Welt zu bereisen. Es ist jedoch jedem untersagt, sich über die Stadtgrenzen hinaus zu wagen. Alles ändert sich, als ein riesiges Monster das Dorf angreift. Axe entdeckt, dass er mit der Kraft eines mysteriösen Steins seine Ideen und somit seine Angriffe zum Leben erwecken kann. Während er versucht, das Dorf zu retten, lüftet er nach und nach die Geheimnisse hinter den Monstern und den Steinen.

Jeder kann ein Held werden! Tauche in die Welt des jungen, aufstrebenden Helden Axe ein, der sich erhebt, um sein Zuhause zu verteidigen, und gewinne dabei die Unterstützung der Dorfbewohner. Mit dem einzigartigen Kampfsystem kannst Du dich gegen Feinde verteidigen, ihre Angriffe vorausahnen und dich im Handumdrehen an jede Situation anpassen.

Key Features: