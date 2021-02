Little Nightmares II erscheint am 11. Februar 2021

BANDAI NAMCO Entertainment gibt bekannt, dass Little Nightmares am 11. Februar 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia erscheint. Das Spiel wurde von Tarsier Studios entwickelt, die Switch-Version stammt von Engine Software und die Version für Google Stadia von Supermassive Games.

Für alle unentschlossenen SpielerInnen ist eine Demo von Little Nightmares II auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und für PC auf Steam und GOG.com verfügbar. Ein weiterer Eintrittspunkt in die Welt von Little Nightmares ist das digitale Comicbuch, das gemeinsam von BANDAI NAMCO Entertainment, Tarsier Studios und Plastiek entwickelt wurde. Dort werden die Geschichten von verlorenen Kindern aus dem Little-Nightmares-Universum erzählt. Die ersten vier Kapitel sind bereits auf Android und iOS erschienen und weitere Kapitel werden noch hinzugefügt