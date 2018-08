Life is Strange 2 – Trailer und Infos von der gamescom 2018

Wie von Square Enix und Dontnod Entertainment versprochen gab es einen Trailer und erste Informationen zum kommenden Adventure Life is Strange 2. Die wichtigste Neuerung für uns, der ursprüngliche Entwickler Dontnod ist für diesen Serienteil verantwortlich. Klar, Life is Strange: Before the Storm, war nicht übel konnte aber Teil 1 nicht mal ansatzweise das Wasser reichen.

Darum geht es:

Das wichtigste vorweg, Life is Strange 2 setzt auf neue Protagonisten, einen neuen Schauplatz, neue Kräfte sowie neue Gameplay-Mechaniken. Zu den ursprünglichen Helden, Max und Chloe, gibt es nur indirekte Verbindungen. Im zweiten Teil steuern wir die zwei Brüder Sean und Daniel. Der 16-jährige Sean sowie sein kleiner Bruder [9] müssen ihren ruhigen Vorort (Seattle, USA) verlassen. Schuld daran ist ein tragischer Vorfall der das Leben der zwei für immer verändern wird.

Sie befinden sich auf der Flucht vor der Polizei. Das Ziel ist Puerto Lobos in Mexiko. Das Leben auf der Straße ist hart. Etliche Herausforderungen und Ereignisse werden das brüderliche Band auf die Probe stellen.

Das sagen die Beteiligten:

„Die Veröffentlichung von Captain Spirit war ein großartiger Moment für das Team und wir können es kaum erwarten, den Spielern die neue Geschichte und die neuen Charaktere aus Life is Strange 2 zu präsentieren“, sagt Raoul Barbet, Co-Creative Director bei Dontnod Entertainment. „Wir haben hart mit dem Originalteam gearbeitet, um das beizubehalten, was ich persönlich am ersten Spiel liebe: die Stimmung, die cineastischen Szenen und natürlich die Musik.“ „Nach den aufregenden Abenteuern von Max und Chloe freuen wir uns sehr, dass ihr bald Sean und Daniel Diaz, unsere neuen Protagonisten, kennenlernen und sie auf ihrer Reise begleiten werdet“, sagt Michel Koch, Co-Creative Director von Life is Strange 2 bei DONTNOD Entertainment. „Wir tauchen liebend gern wieder zusammen mit unserem Hauptautor Jean-Luc Cano in dieses Universum ein, um unsere neue Geschichte zu erzählen und neue Charaktere zu erschaffen.“

Trailer:



Episode 1 erscheint am 27. September für den PC, XBox One und PS4. Der Prologue dazu kann kostenlos auf dem PC via Steam gespielt werden.