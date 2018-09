Life Is Strange 2 – Launch-Trailer veröffentlicht

Square Enix freut sich bekannt zu geben, dass der Launch-Trailer zu LIFE IS STRANGE 2 ab sofort zur Verfügung steht. Die erste von insgesamt fünf Episoden des Adventures trägt den Titel „Roads“ und wird in digitaler Form weltweit am 27. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 sowie Steam erscheinen.

Erleben Sie die Geschichte zweier Brüder, dem 16-jährigen Sean und dem 9-jährigen Daniel, die ihre Heimat in einem Vorort Seattles nach einem tragischen Vorfall, der ihr Leben für immer verändert, verlassen müssen. Auf der Flucht vor der Polizei trifft Sean eine schwierige Entscheidung – er nimmt seinen Bruder an die Hand und macht sich auf den Weg nach Puerto Lobos, Mexiko. Das Leben auf der Straße ist hart und die Brüder stellen sich einer Vielzahl an Herausforderungen, während sie sich mutig auf eine Reise wagen, die ihre brüderlichen Bande auf die Probe stellen wird. Alles ist neu in LIFE IS STRANGE 2 – neue Helden, mehrere neue Umgebungen, neue Gameplay-Features und eine brandneue übernatürliche Fähigkeit für die Spieler. Damit wird LIFE IS STRANGE 2 zum bisher größten und besten Projekt in der Geschichte der Reihe.*

*Entnommen aus der offiziellen Square Enix Pressemeldung