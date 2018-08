Square Enix und Dontnod Entertainment werden noch in diesem Monat Life is Strange 2 ausführlich vorstellen. Wie das Unternehmen bekannt gab, sollen erste Details und Informationen noch am 20. August bekannt gegeben werden. Im Rahmen dieser Vorankündigung hat man zugleich auch einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt:

Life is Strange 2 erscheint am 27. September für Xbox One, PlayStation 4 und Xbox One.