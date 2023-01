LG Electronics (LG) unterstreicht auf der CES 2023 sein Engagement für erstklassiges Gaming am TV. Die neue webOS 23-Benutzeroberfläche mit Gaming-Hub, Unterstützung des Cloud-Gaming-Services Amazon Luna sowie eine funktionelle Erweiterung von Nvidia GeForce Now für ruckelfreies Gameplay bei 4K@60 FPS sorgen für überragendes Gaming-Erlebnis auf den neuesten LG TV-Geräten.

Mit den neuen LG OLED TVs mit webOS 2023 können ambitionierte und Casual-Gamer über die LG Game Card oder per Sprachbefehl1 bequem auf ihre Lieblingstitel in den beliebtesten Cloud-Gaming-Diensten zugreifen – ganz ohne Downloads und zusätzliche Hardware wie Gaming-PC oder Spielkonsole; lediglich ein Bluetooth-Controller wird benötigt. Neben Nvidia GeForce Now, Blacknut und Utomik sind nun auch Amazon Luna und Boosteroid als Cloud-Gaming-Anbieter verfügbar.

Mit LG OLED TVs profitieren Gamer von hervorragender Bildqualität, ultraschneller Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden und extrem geringem Input Lag, was in flüssigem Gameplay in detailreichen, überzeugenden Spielwelten resultiert. Darüber hinaus kann das Spielerlebnis durch verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und -Funktionen – beispielsweise den Game Optimizer und genrespezifische Bildeinstellungen – weiter personalisiert werden.

Nvidia GeForce Now war bereits in Full-HD-Auflösung auf 2021er und 2022er LG Fernsehern mit webOS 6.0 oder webOS 22 verfügbar. Nun kommen auch 2020er LG-Fernseher mit webOS 5.0 in den Genuss von Nvidia GeForce Now – und im Laufe dieses Jahres wird auf ausgewählten Modellen des Modelljahrs 2023 4K-Streaming in Nvidia GeForce Now verfügbar werden. Besitzer von LG TVs gehören somit zu den ersten, die mit einem kompatiblen Bluetooth-Controller flüssiges, hochgradig immersives 4K-Gameplay mit bis zu 60 FPS aus der Cloud auf dem großen Bildschirm erleben können.

GeForce Now ist Nvidias offener Cloud-Gaming-Service, in dem Gamer ihre favorisierten PC-Titel, die sie bereits in digitalen Stores wie Steam etc. gekauft haben – darunter auch viele der meistgespielten Free-to-Play-Spiele wie Fortnite, Apex Legends und Destiny 2 – mit und gegen Millionen anderer PC-Gamer spielen können. Die virtuellen Spielwelten werden dabei auf Nvidias weltweit führenden, erstklassigen GeForce RTX-Systemen errechnet und zum TV gestreamt.

Um mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 FPS und extrem niedriger Latenz spielen zu können, wird eine GeForce Now Ultimate-Mitgliedschaft nötig sein. Besitzer eines solchen Abos werden jedoch ein Spielerlebnis genießen können, das einem lokal angeschlossenen leistungsstarken Gaming-PC gleichkommt.

Amazon Luna, das vorerst nur in den USA über die LG Game Card zugänglich ist, gesellt sich zu den anderen Cloud-Gaming-Diensten auf dem webOS-Startbildschirm der neuesten LG TVs. Luna-Abonnenten haben Zugang zu einer Vielzahl von AAA-Titeln, Retro-Side-Scrollern und Familienspielen wie Assassin’s Creed Valhalla, Everspace und Team Sonic Racing, während der Prime Gaming-Kanal Amazon Prime-Abonnenten jeden Monat Zugang zu verschiedenen exklusiven und Free-to-Play-Titeln verschafft.

Die OLED-Fernseher von LG werden auf der CES 2023 vom 5. bis 8. Januar am Stand des Unternehmens (#15501, Las Vegas Convention Center) zu sehen sein. Um über alle LG CES-Ankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie #LGCES2023 in den sozialen Medien.

1 Die Sprachbefehlsfunktionalität variiert je nach Anbieter und wird ab Mitte des Jahres verfügbar sein.