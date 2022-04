Das aufstrebende Audiotech-Unternehmen SOUNDBOKS kündigt die Einführung des SOUNDBOKS Go Lautsprechers an. SOUNDBOKS Go ist auf Langlebigkeit, Transportierbarkeit und Konnektivität ausgelegt und schafft ein Konzerterlebnis in einem wirklich tragbaren Bluetooth Performance-Lautsprecher.

Großer Sound in kleiner Boks

Mit einem Bruchteil derGröße und des Gewichts seiner Vorgänger ist das SOUNDBOKS Go für den einfachen Transport konzipiert. Ohne Kompromisse bei der Klangqualität, der langen Akkulaufzeit und der Konnektivität, für die das Unternehmen bekannt ist.

„Die SOUNDBOKS Go bietet ein neues Niveau an Klangleistung, das auf dem aktuellen Bluetooth-Lautsprechermarkt mit einem Lautsprecher dieser Größe noch nicht erreicht wurde. Wir definieren neu, was es bedeutet, zusammen musikalische Erfahrungen zu teilen, egal ob im selben Raum oder nicht.

Klangqualität auf Konzertniveau

10 Stunden Laufzeit bei voller Lautstärke, 40 Stunden bei mittlerer Lautstärke

Auswechselbares Batteriesystem, austauschbar mit allen SOUNDBOKS Produkten

Konstruiert für Langlebigkeit, extreme Beanspruchung und Wetterbeständigkeit

TeamUP-Kopplung mit bis zu 5 SOUNDBOKSEN (Go oder Gen. 3), Lautsprecher mit SKAA Wireless

Schlaufenband zur Befestigung von Zubehör, z.B. Tragegurt (separat erhältlich)

Erweiterte Steuerungs-, Klang-, Einrichtungs- und Sicherheitsfunktionen + DIREKT-Zugriff über die SOUNDBOKS-App

Launching DIREKT

Das SOUNDBOKS Go Erlebnis führt SOUNDBOKS DIREKT über die SOUNDBOKS Mobile App ein, mit regelmäßigen Software-Updates, neuen Lautsprecher-Funktionen und kuratierten Audio-Livestreams, die zum Streaming verfügbar sind. DIREKT wird exklusiv für SOUNDBOKS Gen 3 und SOUNDBOKS Go Besitzer verfügbar sein.

SOUNDBOKS Go kostet 699 Euro und kann ab heute vorbestellt werden. Als zusätzliches Zubehör sind ein Tragegurt (separat erhältlich für 59 Euro) und die Batteryboks für 149 Euro erhältlich. Bestellen Sie SOUNDBOKS Go hier vor: https://www.soundboks.com.

Über SOUNDBOKS

SOUNDBOKS ist ein aufstrebendes junges Audio-Tech-Unternehmen und Lifestyle-Marke. Das Start–up wurde in Dänemark von 3 Freunden aus der Schule auf der Suche nach dem perfekten Outdoor-Party-Lautsprecher entwickelt. Das Ziel war es, einen Lautsprecher zu entwickeln, der laut und robust ist und eine lange Akkulaufzeit hat. Mit der Einführung einer neuen Kategorie von Bluetooth-Performance-Lautsprechern ging SOUNDBOKS im Jahr 2015 an den Start und ist seitdem stetig gewachsen.