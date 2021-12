Lair of the Clockwork God erscheint bei Limited Run Games

Warum nur ein Spielgenre spielen, wenn man gleichzeitig zwei leicht unterschiedliche spielen kann? Mit dieser Frage startet die Synopsis des Indie Titels Lair of the Clockwork God. Bisher konnte das Spiel lediglich digital erworben werden, Limited Run Games spendiert dem Ganzen nun aber eine physische Fassung. Das noch nicht genug, könnt ihr auch noch zwischen einer normalen Version und der Collector’s Edition wählen, die euch noch einmal viele zusätzliche Inhalte liefert.

Die Lair of the Clockwork God Collector’s Edition enthält:

Physische Kopie von Lair of the Clockwork God für PS4 oder Nintendo Switch

Lair of the Clockwork God Wendecover

Lair of the Clockwork God Original-Soundtrack

Handbuch zu Lair of the Clockwork God

Kunstkarten zu Lair of the Clockwork God

Ben’s Tagebuch

9×7-Leinwanddruck

18″ x 24″ Poster

Anstecknadel

Die Vorbestellungen für dieses Point & Click-Abenteuer beginnen am 31. Dezember und laufen 4 Wochen lang. Das Spiel wird in einer PlayStation 4, sowie in einer Nintendo Switch Version veröffentlicht. Wie bei jedem Limited Run Games Release solltet ihr bei Interesse also schnell sein, damit ihr die Chance auf die physische Version habt.

Hier kommt ihr zum Spiel auf Limited Run Games!

Trailer: