Egal ob ihr Fans des Genre der Strategiespiele seid oder einfach nur etwas über die Facetten von eben diesem kennenlernen möchtet – wir haben wieder einmal eine Folge des Podcasts für euch, welche sich genau damit beschäftigt! Von Age of Empires 2, über Final Fantasy Tactics, bis hin zu modernen Vertretern wie Planet Coaster, wir reden in dieser Folge über Strategiespiele im Allgemeinen und was diese Spieler:innen zu bieten haben. Als Gast dürfen wir den Künstler Farmer Slide Joe Bob begrüßen, welcher sich nicht nur stark mit dem Themengebiet auskennt, sondern welcher auch spannende Einblicke und eigene Erfahrungen zu Strategiespielen liefert. Ihr seid interessiert? Dann schaut unser Video doch einfach auf YouTube oder hört euch den Podcast auf Spotify an:

