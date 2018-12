Koop-, Mini-, und Konsolen-Action! Das bringt der Dezember

Das Jahr ist fast vorbei, aber mit Videospiel Top Hits sind wir noch längst nicht fertig!

Darum gibt es für euch meine Top Liste der Spiele für den Monat Dezember!

Den Start macht präzise gesagt eigentlich kein Spiel, sondern viel eher eine Konsole. Am 3. Dezember dürfen wir endlich die Sony Playstation Classic begrüßen! Ja, auch an Sony ist der Mini Hype nicht vorbeigegangen und doch musste das japanische Unternehmen schon viel Kritik einstecken. Besonders die Auswahl an Spielen gefällt vielen Fans eher weniger. Zwar sind Toptitel wie Grand Theft Auto, Metal Gear Solid oder Resident Evil dabei, aber auch ich vermisse zum Beispiel ein Crash Bandicoot oder Spyro. Trotzdem ist es für jeden Fan der grauen Spielebox ein Must-have!

Und wenn wir schon auf der Couch sitzen, dann können wir direkt den nächsten Multiplayer Kracher starten! Denn vor dem Fest der Liebe darf sich noch einmal richtig gehasst und geprügelt werden! Super Smash Bros Ultimate kommt am 07.12. auf Nintendos Hybriden und wird seit geraumer Zeit von den Fans erwartet. Quasi genauso wie einen spielbaren Waluigi, der aber nicht als Charakter dabei sein wird. Dafür aber über 74 wählbare Kämpfer, auf über 100 Stages. Es ist also das größte Super Smash Bros aller Zeiten! Ich durfte es vorab schon mehrfach spielen und freue mich schon auf die endlosen Abende vor der Switch!

Wir bleiben auf der Nintendo Switch und schauen uns einen Plattformer an, der auch in wenigen Tagen auf der Konsole erscheinen wird! In Monster Boy and the Cursed Kingdom versetzen wir uns in die Rolle eines jungen Helden, der gegen böse Gegner kämpfen, Geheimnisse entdecken und sich selbst verbessern muss. Alles, um das verfluchte Königreich Monster World zu retten. Versprochen werden über 15 Stunden Abenteuerspaß, wunderschöne Animationen, Soundtracks und viel zu entdecken! Besonders Nintendos Hybride bietet sich wunderbar für solche Plattformer an, weshalb ich es als optimale Plattform sehe. Alternativ erscheint das Spiel am 04.12. auch für Xbox One und die Playstation 4.

Ebenfalls am 04.12. erscheint ein Spiel für die Playstation, Xbox und den PC, mit dessen Vorgängern ich wahnsinnig viel Spaß hatte und noch mehr Unsinn gemacht habe. Es geht Just Cause 4. Wir reisen in die Südamerikanische Stadt Solis, um die Geschichte des Protagonisten Rico Rodriguez zu erfahren. Klassisch können wir mit Haken und Wingsuit ausgestattet, wieder ganz viel Quatsch machen, uns wild austoben…ach ja und die Story natürlich verfolgen. Gespannt bin ich besonders auf die Map und die verschiedenen Biome, denn es werden unter anderem Tornados und extreme Unwetter versprochen! Ich sehe schon die ersten Kühe durch die Luft fliegen…

Und um noch kurz zu erklären was in der Story passiert: Wir rebellieren, müssen eine Militärorganisation bekämpfen und einfach alles zerstören was uns in den Weg kommt. Just Cause eben hehe.